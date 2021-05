Ábalos señala que están abiertos a debatir sobre los peajes

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que, con su propuesta de implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, el Gobierno solo pretende "abrir el debate" sobre el mantenimiento de la red.

"Queremos abordar el debate no más, no hay nada más que intentar abrir un debate", ha dicho el ministro en el Senado, donde ha apuntado que la medida solo se implantará si cuenta con el apoyo parlamentario necesario.

"El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto y, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante", ha explicado.

El ministro respondía de esta forma, en la sesión de control, al senador 'popular' Francisco Martín Bernabé Pérez, que le ha preguntado si el Gobierno tiene decidido implantar el cobro por el uso de las autovías, como figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas.

El senador ha reprochado a Ábalos que hace cuatro semanas le "mintiera" sobre esto, "porque venían las elecciones madrileñas y no querían que se supiera la masiva subida de impuestos de 80.000 millones de euros que escondían en ese documento" y le ha acusado de ser "de largo el ministro con más cara de la democracia".

Tras calificar la medida de "disparate" y "atraco a mano armada a bolsillo de todos los españoles", ha calculado que el cobro de 0,03 euros por kilómetros recorrido para los turismos supondría más de 700 euros al año por una media diaria de 100 kilómetros y que el de 0,14 euros para camiones y furgonetas costaría 1.300 euros al mes para cada uno de estos vehículos.

El ministro, que ha tildado de "faltón" y de "muy maleducado" al representante del PP, le ha acusado de abordar este asunto con "demagogia" e "hipocresía", ya que los populares estudiaron también implantar ese sistema cuando gobernaron, según consta en dos documentos de diciembre de 2012 y de enero de 2018.

Ábalos ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único que no ha prorrogado una autopista, que ha liberado 550 kilómetros de autopista y que este año liberará 480, con lo que han ahorrado a los españoles 1.100 millones de euros.

También ha recordado que ha rebajado todos los peajes de Ceipsa un 30 %, que ha subido las bonificaciones un 70 % y que ahora acometerá la "rebaja histórica" de peajes en la AP-9.