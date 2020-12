Abastecimiento, covid y riada, inversiones naveras en 2021

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués aprobó para el próximo año un presupuesto de 5.633.164,15 euros, lo que supone medio millón más que las cifras actuales. Se trata del proyecto presentado por el equipo de gobierno, formado por Ciudadanos y PSOE, quienes apoyaron estas cuentas, que tuvieron el voto en contra de PP y Vox.

En este presupuesto, según explica el alcalde, Javier Sastre (Cs), se cuenta con 952.440 euros en el capítulo de inversiones. En él, según se desgranó en el pleno en el que se debatieron las cuentas, destaca una partida de 120.000 euros para un plan de mejora del abastecimiento del agua, 150.000 euros para un fondo social extraordinario de lucha contra la covid (que será gestionado en la comisión en la que están todos los partidos), 411.000 euros que se usarán para paliar los daños de la riada y 40.000 para la compra de un vehículo para el transporte al barrio de la Estación.

En el caso de los fondos para la riada, se trata de igualar la subvención que se había conseguido y de esta forma hacer posible las obras de reforma en la piscina de Los Matizales, incluyendo ampliación del recinto, reparación de piscina o cerramiento; viales y acerado, actuando en 21.462 metros de asfalto y 1.562 de aceras;una nueva pasarela para el Barrio de la Estación, que se consensuará con la asociación de vecinos; cambio del suelo del polideportivo y actuación en la carretera a la presa.

La oposición centró el debate de los presupuestos especialmente en la falta de nuevas ideas. Así se dijo desde el PP, que señaló que era «un corta y pega del año pasado», o desde Vox, que habló de un presupuesto de «mantenimiento». Por su parte, el alcalde les reprochó que no hayan presentado ni una sola enmienda, lo que aseguró que no había sucedido en diez años, aunque los portavoces de la oposición insistieron en que con lo que se había presentado no había nada que enmendar.

Lo cierto es que queda pendiente un tema muy importante y es cómo se usarán en este año los cinco millones que existen en el remanente de tesorería y donde parece que irán a parar una buena parte de las inversiones. Así se insistió una y otra vez en el Pleno y el propio alcalde señaló posteriormente que 2021 será un año en el que habrá un récord de inversiones con temas que se pueden incluir en esta partida como un centro para la juventud o convertir en un teatro el convento de Santo Domingo o San Pablo, además de otras obras.

Buena parte del debate se dedicó también al fondo covid, cuyo uso concreto está pendiente de conocerse.