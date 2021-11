Al Real Ávila se le enfría el ánimo

Real Ávila.

Adrián; Sito (Rengel, 75'), Tena,Carlos Pascual, Llorián; Juanpe, Ortolá (Grillo, 75'), De Mesa, Jou (Juli, 55'); Ivi (Del Monte, 65') y Rober.

Atlético Astorga.

Sergio; Jaime, Herrador (Rodrigo, 91'), Viti, Prada, Diego, Jesús (Quintana, 80'), Abad (Cuadrado, 45'), Dani (Víctor, 87), Álex (Nacho, 80'), Sergio Fernández.

Árbitro.

Laín Pérez.

Mostró cartulinas amarilas al local Carlos Pascual; y a los maragatos Jaime y Diego.

Goles.

0-1 (71') Jesús.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 13ª de la Tercera RFEF en el Adolfo Suárez.

Al Real Ávila se le enfrió el ánimo, la pasión, la rabia, el fútbol... A los encarnados les faltó todo, todo lo bueno que han demostrado que tienen los chicos de Borja Rubiato, que no dudó en pedir «disculpas» a la afición y en felicitar al Astorga después de una tarde horrible en el Adolfo Suárez. Porque los encarnados cuajaron su peor tarde en un partido que no supieron leer ni jugar. Y la oportunidad no dudó en aprovecharla el equipo de Chuchi Jorqués, que llegaba colista y se marchó con otro ánimo después del tanto de la victoria de Jesús.Un antes y un después para los maragatos pero también para los encarnados, que enlazan dos derrotas consecutivas y que deberán 'resetear' tras lo visto.Porque además a la vuelta de la esquina asoma elMirandés B de Jonathan Prado, que vio desde la grada a sus 'ex'.

Mostró el Atlético Astorga su tarjeta de visita en el Adolfo Suárez desde el primer minuto. Dani reclamó penalti cuando se marchó por banda y dentro del área besaba el suelo cuando notó el contacto por la espalda. Suficiente para los maragatos, insuficiente para LaínPérez, que dejó jugar. Y en estos primeros minutos eran los de Chuchi Jorqués los que apretaban alto. Sufría el Real Ávila y se llevó el susto Adrián en una mala salida ante Jesús –minuto 8– que, por suerte, quedó en nada. Eran los primeros minutos del partido y de Adrián en partido oficial como portero encarnado. Mala tarde para el currículo.

Peleaba el Real Ávila por hacerse con un dominio que no conseguía. Es colista el Astorga, pero no por ello son los maragatos un equipo blando. Sudaba Rober para dar una salida de balón a los suyos. Demasiado solo en ataque, sumaba kilómetros y disputas con los defensores maragatos ante en cada pelotazo de los encarnados. Y fueron muchos, excesivos. Se buscaba avanzar yarda a yarda, como en el rugby, pero Sergio seguía inédito. Yno le gustaba a Borja Rubiato, que corregía a los suyos. Porque sin sumar ocasiones, era el Astorga el que mandaba en el partido. Ysi el Real Ávila quería que pasara algo sobre el césped, debía pasar por Ortolá, aunque al valenciano le costaba encontrarse cómodo sobre el césped. Llegada la media hora de partido Abad pudo sorprender a Adrián en un centro al área que se envenenó y obligó al portero encarnado a acabar enredado entre las redes con tal de evitar que fuera el balón el que lo hiciera. Fue una acción aislada –niPrada, de cabeza, ni Viti de volea se acercaron a portería– en una primera parte complicada de masticar. Se le estaba haciendo bola a los encarnados, que no entraban en calor en una tarde fría en el Adolfo Suárez, que se quedó aún más frío cuando una recuperación de los maragatos en la frontal –minuto 43– dejaba a Jesús en condiciones de pegarla. Por suerte para los de Rubiato, se hizo un lío. Como el que tenían los encarnados, que se marchaban a vestuarios obligados de cambiar todo lo visto. Porque en la primera mitad fue poco o nada.

Se llenó de balón Cuadrado cuando la quiso pegar duro en la primera oportunidad de la segunda parte –minuto 46– y en la primera del '8' maragato, que había entrado tras el descanso por Abad. Ylos de Jorqués volvían a sorprender de inicio a los encarnados, que reculaban posiciones. Trataba de quitarse de encima el Real Ávila la presión del Astorga. Se esforzaba Ortolá por enseñarse, Rober forzó una buena falta en el lateral y De Mesa sacó de premio un córner. Se le veían otras intenciones a los encarnados, aunque aún había que confirmarlas. Ortolá –minuto 59– quiso probar fortuna entre la maraña de defensores con un duro disparo desde la frontal que se convertía en córner. Era el cuarto, el tercero consecutivo. Empujaba el Ávila, pero aguantaba el Astorga, que encontró el remate de volea de Jaime tras un saque de falta. La cruzó demasiado. Fue un aviso. La tuvo –minuto 67– Cuadrado en un remate de cabeza al borde del área pequeña. Se entretuvo Adrián, se la quitó la defensa de encima y se vio Juanpe como el marrón, con el balón en los pies y con Prada y Dani encima. Tras el robo, apertura a banda y centro de Diego que Cuadrado la mandaba por encima del larguero.

De nuevo los encarnados se veían achicando aguas cuando parecía que la reacción había llegado para quedarse. Pero lo que llegó para quedarse fue el 0-1. Balón filtrado entre Carlos Pascual y Tena para que Jesús le ganara la carrera. En el mano a mano ante Adrián sorteó al portero. Lo que pedía la jugada era el remate inmediato, pero el delantero olió la llegada de Tena, que quiso sorprenderle desde atrás. Se paró en seco el delantero, pasó de largo el central y el '9' sólo tuvo que rematar a puerta vacía (0-1).

No le quedaba otra al Real Ávila que lanzarse a campo abierto. Rengel y Grillo al césped, Sito y Ortolá al banquillo. Defensa de tres y muchos nervios sobre el césped. Salvó el 0-1 Sergio cuando De Mesa se fue del lateral y disparó sobre la portería rival para que Sergio sacara una gran mano evitando que el balón, que iba con mucha rosca, se colara por el palo largo. Era la primera ocasión de los encarnados en el partido. Ydel susto el Astorga se cayó al suelo. El otro fútbol, el de un colista desesperado por sumar y que se veía con los tres puntos en el bolsillo en el Adolfo Suárez. Quién no haría lo mismo. Lo hizo el Astorga, se enredó el Real Ávila y el partido, que se alargó hasta el 97', ya no se jugó más.