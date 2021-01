"El Gobierno se ha olvidado de que Ávila existe"

El Partido Popular de Ávila, a través de su presidente provincial Carlos García, y de la diputada por Ávila, Alicia García, ha realizado un balance del primer año de legislatura del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos en España, asegurando que “no se puede hacer peor en tan poco tiempo” y lamentando que “el Gobierno de España ha olvidado durante estos años de gestión que Ávila existe”.

Acompañado también por el senador Juan Pablo Martín, Carlos García ha comenzado su intervención destacando que “ha sido un año marcado por la pandemia, pero también por la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez ante la situación más grave social, sanitaria y económica que ha vivido España en las últimas décadas. No se puede hacer peor en tan poco tiempo”, denunciando lo que a su juicio ha sido una “falta total de compromiso con la salud de todos los españoles” y criticando que “lo peor es que el Gobierno no aprende de sus errores, no busca soluciones y solo busca chivos expiatorios siempre fuera del Gobierno”.

Para el presidente provincial del PP de Ávila, “el Gobierno siempre llega tarde, demostrando la falta de planificación que ha tenido en la pandemia y la falta de un plan de vacunación, sólo preocupado por la estrategia de propaganda mientras que las comunidades anuncian las medidas más restrictivas, diluyendo su responsabilidad en los gobiernos regionales”, de ahí que considera que “el Gobierno no ha estado a la altura que sí que ha estado la sociedad abulense y española”.

“Las cifras del paro, sinónimo del PSOE y de gestión de Sánchez, muestran una gestión que ha sido un desastre sin paliativos”, continuó García, para quien “el Gobierno de Sánchez ni está ni se le espera. La única medida para frenar el impacto de la pandemia ha sido una medida que ellos votaron en contra, los famosos Ertes”.

García se refirió también a lo sucedido en el Congreso de los Estados Unidos para recordar que “el socio principal de Sánchez, Podemos, es el mejor ejemplo de cercar el Congreso, lo mismo que el PSOE en Andalucía, ejemplos de que la única democracia en la que ellos creen es cuando ganan, no cuando tienen que asumir el resultado de las urnas”.

En relación con la situación en la provincia de Ávila durante el primer año de legislatura nacional, el presidente del PP abulense comentó que “para provincias como Ávila, que quieren tener futuro, necesitamos unos presupuestos que crean en el mundo rural y en las provincias del interior, no que sean olvidadas y defenestradas como ha hecho el PSOE”, afirmando que “las cosas se pueden hacer de otra manera, como lo ha demostrado la Junta de Castilla y León con planes específicos y líneas de ayuda a sectores, empresas y autónomos olvidados por el Gobierno”.

Por último, García comentó que “desde el Partido Popular de Ávila invitamos a todos los abulenses a que se planteen que ha hecho el PSOE durante este año y qué han hecho otros parlamentarios ante el olvido de los últimos Presupuestos Generales del Estado, que no han presentado ni una sola enmienda”, y reafirmó “el compromiso del Partido Popular de Ávila con esta provincia para poner de manifiesto que vamos a seguir luchando, trabajando y reivindicando todo aquello que entendamos que es bueno para esta provincia”.

Por su parte, la para la diputada abulense Alicia García, “el fracaso de este Gobierno se mide en datos, con demasiadas vidas perdidas y un desastre económico y social más elevado que el resto de Europa”, y en cuanto al “fracaso de la gestión de Sánchez e Iglesias en Ávila”, también “se traduce en datos poco halagüeños por la ausencia de medidas eficaces del Gobierno ante la situación provocada por la pandemia”.

La diputada popular destacó que “al Partido Popular le preocupa que el Gobierno no esté tomando medidas eficaces y el triunfalismo del Gobierno ante los datos de paro. Debería mejorar la política de apoyo hacia los sectores más afectados por la crisis económica y no lo está haciendo”, porque “los presupuestos no hablan de la mejora económica, de la generación de empleo, apoyo a industria, pymes, turismo, hostelería, agricultura, ganadería…”.

García criticó el hecho de que “hemos sido testigos que estos presupuestos olvidaron las inversiones para Ávila, 2021 va a ser complicado porque no va a haber inversiones del Gobierno de España en Ávila y además de los presupuestos de 2018, prorrogados en 2019 y 2020 la ejecución ha sido inferior al 20%”, denunciando que “PSOE y Podemos dijeron no a las 1.500 enmiendas a los presupuestos presentados por el PP y también a las enmiendas para mejorar la situación de Ávila con fondos europeos para paliar la situación en territorios más dañados como es el caso de Ávila”.

Por todo ello, la diputada abulense afirmó que “el Gobierno olvida a Ávila en los presupuestos y ha olvidado durante estos años de gestión que Ávila existe. Tenemos el peor Gobierno para Ávila y por eso desde el Congreso y el Senado seguiremos trabajando pensando en Ávila y en los abulenses presentando iniciativas para seguir reivindicando lo que Ávila y los abulenses necesitan.Vamos a seguir llevando la voz de los abulenses. No nos van a callar. Vamos a seguir reivindicando las comunicaciones, infraestructuras y demandas de Ávila como hicimos en los presupuestos pese al veto del Gobierno”.