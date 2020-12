«Será otro el que recoja los frutos de mi trabajo»

El deporte deja grandes momentos de felicidad, satisfacción, orgullo... En las menos de las ocasiones es por los logros obtenidos. Son más las veces que se pierde que las ocasiones en las que se gana. La alegría forma parte del esfuerzo, la superación, el sacrificio y la convicción de haberlo dado todo cuando ha llegado el momento. Puede sentirse satisfecho y alegre Noel Martín, aunque en estos momentos vive una de las peores caras del deporte, en muchas ocasiones cruel e ingrato. Se acabó su sueño de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, una cita para la que llevaba trabajando junto a Adolfo Bellido, el que era su compañero de tándem, desde el 2017. Hay que hablar en pasado, porque el ciclista sevillano ha decidido ‘prescindir’ de sus servicios. «Como si fuera un trabajo, me han despedido sin indemnización» reconoce el ciclista de El Arenal, dolido y emocionado a partes iguales aunque en todo momento respetuoso con la decisión de quien ha sido su compañero durante estos años y con el que ha subido hasta en dos ocasiones al podio del Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado.

No se esperaba esta decisión. «Ha sido un golpe muy duro. Me dijo que necesitaba un cambio y ha roto con todo» explica el abulense, que contaba abiertamente su situación a través de las redes sociales hace unos días. Una ruptura incomprensible en estos momentos. «Después de un Mundial o incluso de unos Juegos puede ser normal. Es comprensible comenzar otro ciclo, pero creo que ahora no era el momento, aunque ha sido su decisión» indica el piloto, que se ha quedado sin tándem y sin la oportunidad de poder acudir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Porque hay que recordar que en esta modalidad, en los tándems, la plaza corresponde al ciclista invidente, no al piloto –«somos deportistas de apoyo»–, y a estas alturas de calendario ya resulta imposible que Noel Martín pudiera formar de nuevo un tándem junto a otro ciclista y abrirse un hueco en la Selección que acabe formando Félix García Casas, seleccionador nacional de ciclismo adaptado. «Hacerlo con una pareja nueva es imposible».

Se tomará un descanso en esta modalidad. «Si alguien quisiera que fuera su piloto me lo tendría que pensar más si cabe. Al final he quedado un poco decepcionado. He trabajado mucho para que en un momento te puedan decir que no cuentan contigo» señala en una situación un tanto cruel, dado que se trata deuna modalidad deportiva por parejas en la que uno de los eslabones se encuentra totalmente desamparado en este tipo de situaciones. «Estamos ahí siempre que se nos necesita y cuando ya no se nos necesitan nos dicen que no somos necesarios. Es la crueldad de esto».

«Había hecho mi proyecto, invertido tiempo y dinero y te quedas a dos velas». Un tándem que se había formado en 2017 y que venía trabajando con éxito desde entonces con el objetivo de los Juegos Paralímpicos de Tokio. «Como suele decirse, tú haces el trabajo sucio pero es otro el que recoge los frutos, pero esto es así» asume el ciclista de El Arenal, que seguirá con su dedicación al mundo del entrenamiento deportivo y la competición individual.

Un capítulo de una historia que apuntaba a un bonito final –los éxitos de Noel Martín y Adolfo Bellido tanto en los campeonatos de España, Copa del Mundo y Mundial era habituales– pero que ha tenido una de las resoluciones más crueles.