El Grupo B iguala sus cifras

El Grupo VIII B igualó sus cifras. Se cierra el 2020 en el grupo y lo hace, por fin, con todos los equipos con el mismo número de partidos disputados, diez. Fue en sprint final que ha sabido aprovechar la Arandina y en especial el Numancia B.

Los de Pablo Ayuso se meten de lleno en la pelea por una plaza para la Fase de Ascenso –acceden los tres primeros clasificados– tras sumar siete puntos en una semana. Tras su empate (0-0) con la Arandina, se imponían al Bupolsa (1-2) y a La Granja (2-1) en los dos partidos aplazados que guardaban como un valioso as en la manga. Porque los del Francisco Rubio son ahora cuartos con los mismos puntos que la Arandina, el otro gran beneficiado. Su victoria ante la Cebrereña (2-1) le permite no sólo cerrar el 2020 con una buena racha de resultados (10 puntos de los últimos 12 posibles) sino que han valido a los de Álex Izquierdo para desbancar al Almazán –quinto– de la tercera plaza. Y ambos, Arandina y Numancia B, afrontarán el cierre de la primera vuelta y la segunda con el objetivo de colarse en la pelea directa por el ascenso a siete puntos del Real Ávila. Poco hace pensar que la segunda plaza de los encarnados pueda correr peligro. No sólo tienen margen en la clasificación sino en el césped, donde han dado muestras de que hay equipo para pelear por todo. No obstante, mejor no despistarse.

En el Grupo A el liderato es más incierto. Dominan el Atlético Astorga y el Cristo Atlético a la par con 20 puntos, aunque seguidos de cerca por la Leonesa B, los tres firmes candidatos a entrar en la Fase de Ascenso aunque con un Santa Marta que parece dispuesto a apurar sus opciones. Tras ellos, poco más.

Por delante un 2021 que será intenso, por arriba y por abajo, donde la Cultural Deportiva Cebrereña cierra el año como colista. Se le ha complicado el curso a los de Pepe García, a los que la suerte les está siendo esquiva, y aún deberán pelear en el Diocesanos, tan lejos de la zona alta como de la baja. Y es que el Grupo B, en su zona media, aún puede dar muchas sorpresas, para bien y para mal.