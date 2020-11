España hipoteca su camino al Eurobasket

La selección española de baloncesto cayó derrotada este sábado ante Israel (95-87) en un partido disputado en la Fonteta, pese a la condición de local del cuadro hebreo dado el formato 'burbuja', para hipotecar su presencia en el Eurobasket 2022 al necesitar -sin fallo- vencer a Rumanía el próximo lunes si no quiere complicarse más su presencia en la cita.

El equipo de Sergio Scariolo -con un balance de 1-2- oscurece su futuro en el Europeo pese a que el grupo reparta tres billetes para la próxima cita continental. España llegó a vencer por 16 puntos, pero enterró su ventaja en un tercer cuarto brillante de los israelíes, que tumbaron la gran actuación de Quino Colom, el mejor de los nacionales.

Los de Scariolo se agarraron a una gran versión de Quino Colom, que no atraviesa su mejor momento en Valencia, y se reivindicó con 24 puntos, seis de ellos imprescindibles para sacar a la selección de la atolladero cuando más apretaba Israel. Sin embargo, nada de esto valió e Israel terminó estirando su condición de invicta en el grupo A.

La selección española arrancó de vicio, con una buena defensa y con más aportaciones que hicieron crecer el marcador en un santiamén. El también campeón del mundo Javi Beirán arrimó el hombro para hacer más grande el colchón (23-34, min.14) en lo que parecía una cuesta abajo para el conjunto español.

Entre los guarismos: un total de 8/13 en triples, Colom alcanzó los 14 puntos al descanso y López-Aróstegi también reclamó los focos con varias acciones de mucho talento. El partido parecía que tendría la alfombra roja para Espala, pero todo lo contrario. Israel firmó una gran reacción tras el descanso y la ventaja se esfumó con cuatro triples en cinco minutos.

El equipo dirigido por Oded Kattash se creció e intimidó a una España que cortocircuitó en ataque con malas selecciones de tiro. Scariolo insistió en esta faceta pero Israel ya estaba de vuelta. Colom anotó seis puntos para contrarrestar la balanza y López-Aróstegi también levantó la mano. Pero nada, no hubo manera de frenar el acierto de los 'locales'. Tamir Blatt, con 21 puntos, y Gal Mekel, con 18, hicieron a su gusto.

Los pupilos de Scariolo no pudieron no hincar la rodilla ante el bombardeo de los israelíes, cien por cien efectivos cuando más lo necesitaban. A falta de minuto y medio la ventaja era de cinco puntos, la cual no se revirtió sino todo lo contrario. España encajó su segunda derrota y deberá ganar a Rumanía este lunes si no quiere tener problemas para el Europeo de 2022.