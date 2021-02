Juan Peña lanza su nuevo trabajo, A mi gente, un CD y DVD grabado en directo el pasado verano, en el hotel Casa Palacio María Luisa, de Jerez de la Frontera. El artista comentó cómo se gestó esta trabajo, el quinto de su carrera, con 22 canciones, donde está acompañado por su banda de siempre.

¿Por qué publica ahora un álbum en directo?

Porque es Juan Peña cien por cien auténtico. Los cuatro anteriores eran discos de estudio, por eso quería que se viese un Juan Peña cien por cien, que durante dos horas se dejó la piel y el alma en el escenario, igual que hago en todos los eventos, en cada concierto multitudinario que puedo hacer, en este caso cantando las canciones que el público quería oír. Me identifico, además de por cantar mis temas, por las versiones de otros artistas que llevo a mi terreno, las hago mías, con la voz aflamencada y acento andaluz.

Era para mí un sueño poder cantar grandes éxitos de Julio Iglesias, Armando Manzanero, Rocío Jurado o Alejandro Sanz, a mi estilo, que es lo que a la gente le gusta y la única forma de hacer eso era grabándolo en directo. Quería que se viese a Juan Peña en el escenario, cómo me entrego al público de la primera a la última canción, al natural.

¿Cómo seleccionó las canciones para un concierto tan especial?

Son canciones de toda una vida, que lo mismo las han escuchado jóvenes de 20 que personas con 70 años, bandas sonoras de varias generaciones. Son canciones que canto en eventos y encantan, por eso me decidí, para que toda la gente sienta la emoción. En el disco, en un concierto, comienzo con una canción, continúo, pero según voy viendo al público, voy cantando, por eso llevo los mismos músicos toda la vida, porque a mí es muy complicado seguirme, cuanto termino con una canción, los músicos no saben con cuál voy a seguir, voy improvisando, según el público.

¿Atento en todo momento a la emoción en la sala?

Siempre, viendo la emoción. Me gusta mirar a las personas a los ojos y ver cuándo alguien se emociona si canto una canción de desamor o se pone a bailar con una alegre;a lo que transmite el público, respondo.

Hablaba de ese terreno de Juan Peña, ¿cómo es?

El terreno de Juan Peña son los cinco sentidos, creerse lo que está cantando, con la misma fuerza al amor o al desamor, pasión y desgarro, recordando momentos que he vivido.

¿Lo más parecido a un concierto en vivo, en el momento?

Eso es, esto es lo más parecido, un cantante emocionado, alegre, pensativo, relajado, es ese cien por cien, sin trampa ni cartón, que doy en todos mis conciertos.

De ese gran abanico de estilos, ¿con cuál se encuentra más cómodo?

Me siento cómodo con todos los estilos, aunque lo cierto es que yo me he creado uno, pop aflamencado, rumbero. Soy de Jerez y mi toque flamenco, al haber nacido en su cuna, esta ahí, pero sin olvidar mis aires rumberos, el pop…, una mezcla con un sello propio, que me identifica. Escuchas un tema y sabes que soy yo, tiene un sello personal.

¿Para todos los públicos?

Canto para todos los públicos, clásicos, como canciones de Antonio Machín a El Canto del Loco.

También incluye sus propias canciones, como este Amor arrepentido, que estrenó en ese concierto.

Me encanta componer canciones junto a mi hermano Eduardo. Él es un amante de la música, aunque no se dedique a esto, tiene la carrera de Piano, y con él tengo una magia especial, sabe lo que quiero cantar. En este disco, por ejemplo, está Amor arrepentido, que estrené esa noche, pero también incluyo otra canción anterior, Si ella me quisiera. En cada disco que hago está mi sello y una o dos canciones compuestas por mí, algo que tiene una gran repercusión, le gusta mucho al público.

Para mí, un artista lo es desde que sube al escenario hasta que baja, sin olvidar que tiene que llevarse al público a su terreno para que viva las mismas sensaciones que el cantante sobre ese escenario, que todos sientan que ese concierto es para él.

¿Qué prefiere, evento privado, teatro o auditorio?

Soy igual de feliz cantando a un actor de Hollywood, a un empresario o a una persona desconocida. Me considero un cantante del pueblo y la misma energía y sentimiento pongo en el Teatro Circo de Albacete o en la Gran Vía, que en una fiesta para 15 personas, lo que importa es que mi música llegue al corazón de las personas.

¿Por qué eligió el Hotel Casa Palacio María Luisa de Jerez para grabar el concierto?

Fue algo improvisado, veníamos que una pandemia que, por desgracia, sigue en el mundo. Salieron una serie de conciertos y uno era en Jerez, en mi tierra, pero lo que no podía imaginar es que en menos de 48 horas todas las localidades se vendieran. A raíz de ese concierto en junio, salió otro y un tercero.

Cada vez que cantaba, la magia que se respiraba era especial, no la había vivido desde hace tiempo. Cuando me comentaron que había un cuarto concierto, ya el 12 de septiembre, en ese hotel de gran lujo que me trae tantos recuerdos de mi infancia, decidí grabarlo en vídeo para tenerlo de recuerdo, pero lo que no podíamos imaginar es que esa grabación iba a ser tan bonita, tan especial, y decidí, junto a mis músicos y el productor, sacar un disco en directo y DVD, algo que nunca había hecho. Es muy arriesgado en los tiempos en los que estamos, pero como quedó tan bien decidimos editarlo.

¿Dónde está disponible este nuevo trabajo de Juan Peña?

En todas las tiendas, en plataformas digitales y en mi web, www.juanpena.com, donde también lo puede tener personalizado y dedicado.

Este año no se pueden hacer firmas de discos en las tiendas, pero quería que mi público pudiera, si quiere, tenerlo dedicado.