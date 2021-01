Las películas basadas en videojuegos no suelen salir bien (ahí están la película Mario Bros. o cualquiera de las perpetradas por Uwe Bol para demostrarlo), aunque a la inversa, sobre todo cuando se trata de crear un universo multimedia originado en un cómic sí hay excelentes resultados, véanse los juegos de Batman: Arkham de Rock Steady, los Spider-man de Insomniac o Scott Pilgrim vs. The World. Ubisoft ha recuperado este último para ofrecerlo ahora en PS4, Xbox One, PC, Switch, el servicio de suscripción de Ubisoft, Ubisoft+, Stadia y Amazon Luna. De la edición ífsica en PS4 y Switch se encarga la prestigiosa -y cara- Limited Run Games, que ya ha dicho que es el juego más vendido de todos los que ha editado.

La historia se remonta a 2004, cuando el dibujante canadiense Bryan Lee O’Malley publicó la primera de seis novelas gráficas en blanco y negro con la historia de Scott Pilgrim, un joven de 23 años que vive en Toronto, toca el bajo en el grupo Sex Bob-omb y sale con una chica de 17 años llamada Knives Chau, pero en su camino se cruza Ramona Flowers y se enamoran. Para poder estar juntos, Pilgrim debe acabar con los siete exnovios malvados de ella en una aventura llena de referencias a los videojuegos y películas, pero que también profundizaba en los personajes.

El cómic, que fue un éxito de ventas desde el principio, mezcla el mundo real con situaciones sobrenaturales y numerosos elementos de videojuego, desde ese hecho de que el protagonista debe acabar con siete enemigos al mismo nombre del grupo musical (Bob Omb es la bomba andante de los juegos de Mario).

Un yo contra el barrio en plena forma Cuando ya habían salido publicado cinco libros se estrenó una película del mismo nombre en 2010 protagonizada por Michael Cera y Mary-Elizabeth Winstead y dirigida por Edgar Wright que fue alabada por la crítica pero no recaudó lo que había costado y que acabó convirtiéndose en una película de culto.

Ese mismo año salió también el videojuego, un beat’em up lateral, en PS3 y Xbox 360. La caducidad de los derechos digitales llevó a que se retirase del mercado tres años después. Puesto que se trataba de un juego exclusivamente digital, quedó fuera del alcance de nuevos jugadores. Ahora Ubisoft lo ha traído de vuelta en una Complete Edition con todos los contenidos que salieron tras el lanzamiento original, incluyendo los personajes Knives Chau y Wallace Wells que se sumaron a los cuatro iniciales y el multijugador -en local y, la gran novedad, online- hasta para cuatro jugadores que permitía rebajar la alta dificultad del juego y hacerlo más disfrutable.

El juego tiene algunos elementos de rol; el personaje sube de nivel, aprende nuevos movimientos y se pueden comprar mejoras para los personajes. La Complete Edition no incluye grandes novedades. Además del modo historia hay minijuegos competitivos, un modo de juego para enfrentarse a todos los jefes seguidos, otro horda y otro battle royale.

Un yo contra el barrio en plena forma En estos 10 años los yo contra el mundo han evolucionado pero la jugabilidad de Scott Pilgrim vs. The World sigue siendo una buena opción para revivir la historia del personaje y su combinación de amor y humor con animaciones 8 bits que ahora se pueden ver en 4K y a 60 imágenes por segundo, sin olvidar la magnífica banda sonora de Anamanaguchi.

