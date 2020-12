«Vamos justos para pensar en pelear por cotas mayores»

Es sincero José Antonio Sánchez, entrenador del Ávila Auténtica El Bulevar, cuando toca analizar a los suyos, especialmente en una temporada 2020-21 en la que no están llegando los resultados que quizás todos esperábamos. «Igual las expectativas eran irreales» reconoce. Toque de atención a todos y de realidad del entrenador madrileño en una temporada que no está siendo sencilla para nadie en ninguno de los aspectos y que han llevado al equipo, que volverá a los entrenamientos el próximo 4 de enero, a sumar apenas dos victorias –una de ellas por incomparecencia del rival– en siete partidos.

«Vamos muy justos para pensar en cotas mayores, en estar arriba» analiza un entrenador que, ante todo, deja muy claro el profundo agradecimiento a sus jugadores. «Su compromiso está siendo ejemplar» deja muy claro ante una situación no sólo de posible falta de confianza por la ausencia de victorias sino por el sobre esfuerzo que las lesiones y la falta de rotación obliga al equipo. Ante el Cantbasket04 tres juveniles tuvieron que saltar a la cancha. Se perdió, pero José AntonioSánchez quiere quedarse con lo positivo ante el próximo regreso al parqué. «El equipo lo dio todo y ese espíritu es con lo que quiero quedarme. Es otra manera de ganar. Puede sonar raro pero es lo que quiero mantener de cara a la vuelta de vacaciones». Porque les necesita a todos y necesita de ese espíritu competitivo.

«El equipo es consciente de lo que hay» reflexiona el entrenador verderón. «Ylo que hay en estos momentos es que para poder dar el siguiente paso, el de ganar esos partidos que se han perdido por tan poco margen, todos los jugadores deben aportar su máximo nivel. Si no hay una aportación mínima de cada uno, de poco vale que un jugador meta 30 puntos» comenta el entrenador madrileño. «Necesitamos la aportación de todos, pero es complicado que no falle alguno». Y es que el equipo apenas cuenta ahora con siete jugadores.

Las lesiones le han hecho un verdadero boquete al equipo, pero el problema viene de ‘lejos’. «Vamos muy justos para pensar en cotas mayores». Este año el equipo no tiene un Jaume Lobo capaz de firmar una treintena de puntos de media por partido. «Es verdad que mantuvimos un grupo de jugadores del equipo que, de no haber sido por la pandemia, nos habría llevado a jugar la fase de ascenso, pero nos falta un poco de sustancia. Los resultados lo dicen» recuerda el técnico madrileño ante partidos que se han decidido por un escaso margen. «Con un poco más de sustancia los habríamos sacado adelante». Y ese plus de momento no lo tiene el equipo.

Buscarlo en el mercado invernal no es fácil. «El mercado de invierno no es sencillo. Son jugadores que vienen de no haber cuajado en su primer equipo. Hay que tener cuidado y acertar no es tan sencillo». Es consciente de que conviene fichar pero «hay que ver si podemos hacer el esfuerzo».

Lo que tiene claro es que los suyos seguirán compitiendo. «En estos momentos no podemos pensar otra cosa que en intentar competir. Yde momento el equipo ha luchado y competido en todos los partidos». Ytiene claro que el vestuario que tiene en sus manos seguirá compitiendo en 2021.