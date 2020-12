"Impulso" a Ávila desde la Junta y "olvido" del Gobierno

El PP de Ávila celebró este jueves por la tarde su Junta Directiva trimestral, en la que contó con la participación del presidente de los populares de Castilla y León y del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Según explicaron desde la formación popular a través de un comunicado de prensa, la pandemia de la COVID-19 fue el asunto en torno al que giraron las intervenciones. Un asunto que «sigue marcando nuestros proyectos y nuestras agendas, pero, sobre todo, marca nuestras vidas», como reconoció Carlos García, presidente del PP de Ávila.

El presidente de los populares abulenses intervino para hacer balance de lo acontecido durante este otoño, en que los presupuestos, tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León han sido asuntos destacados de la actualidad política.

Carlos García reiteró que el proyecto de cuentas de la Comunidad Autónoma para 2021 es «la mejor noticia para Ávila en años», ya que «encarrilan el futuro»; y citó «el impulso al Plan Territorial de Fomento, la apuesta por el Plan Cogotas, la inversión en carreteras –con el 25% del Plan regional dedicándose a Ávila– y los recursos que se destinan a Sanidad –que pasan de 1,5 millones de 2018 a los 8,5 millones en 2021 con la Unidad Satélite de Radioterapia y los centros de salud de Cebreros, Madrigal y Arévalo como estandartes– y Educación como la mejor garantía de servicios de calidad».

El presidente del PP de Ávila puso el acento en el papel de Fernández Mañueco en estas cuentas para la provincia: «Lo dijiste, lo mantuviste y lo cumpliste. Este proyecto de presupuestos que habéis elaborado desde el Gobierno regional demuestra que Ávila está entre tus prioridades, Alfonso. No porque tengas ese capricho, sino por tu sentido de la justicia. No por un favoritismo sin lógica, sino porque crees que vertebrar realmente esta Comunidad significa que los que tienen menos oportunidades se equiparen a los que tienen más», aseveró Carlos García.

Sin abandonar el asunto de los presupuestos, el presidente del PP abulense se refirió a los Presupuestos Generales del Estado aprobados este jueves como los de quienes «venden España y se venden a quienes nos quieren menos libres, menos prósperos y menos iguales. Ávila y las provincias del interior pagamos la fiesta inversora de Sánchez e Iglesias en los territorios de sus socios separatistas y batasunos».

En otro orden de asuntos, Carlos García insistió en que la Ley Celaá «pretende ideologizar las aulas, desterrar definitivamente la cultura del mérito y el esfuerzo, y devaluar los títulos académicos españoles», y expresó su respaldo al Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco «para que los efectos de esta ley retrógrada e ideologizada, que no cuenta con el consenso de nadie, sean neutralizados o minimizados en nuestra Comunidad».

Por su parte, el presidente del PPCyL y de la Junta de Castilla y León envió un mensaje de reconocimiento al trabajo diario del PP de Ávila en beneficio de toda la ciudadanía y desgranó las medidas que el Gobierno regional está tomando para controlar la pandemia en el territorio castellano y leonés. Fernández Mañueco destacó que, aunque los datos de la COVID-19 no han dejado de mejorar en los últimos días, aún existe preocupación en la Comunidad y se trabaja para que los castellanos y leoneses salgan de esta situación en las mejores condiciones sanitarias, sociales y económicas.