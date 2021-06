El medio rural tendrá más deducciones contra la despoblación

El Gobierno autonómico confía en sacar adelante durante la presente legislatura nuevas deducciones fiscales para el medio rural con el objetivo de hacerlo más atractivo para los trabajadores y combatir el reto demográfico. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer el compromiso del Ejecutivo regional para seguir avanzando en el apoyo al mundo rural y garantizó que Castilla y León no subirá la presión fiscal sobre sus ciudadanos, frente a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Durante una rueda de prensa, puso en valor que Castilla y León mantiene las 21 deducciones autonómicas en el IRPF para siete colectivos y es, además, el único territorio que permite no perder el importe de las deducciones autonómicas no aplicadas por insuficiencia de la cuota tributaria autonómica lo que el año pasado benefició a 9.915 declaraciones por valor de 7,07 millones a través de subvenciones. Carriedo insistió en que la Junta apuesta por la estabilidad impositiva para familias, ciudadanos, pymes y autónomos y por impulsar las ventajas en el medio rural para luchar contra la despoblación mientras que el Gobierno central sube impuestos que impactan sobre todo en los pueblos, como el tributo al azúcar y su efecto sobre el sector remolachero, que asume el 85% de la producción española, o el alza a las matriculaciones, porque los habitantes del campo asumen más traslados.

El consejero también reseñó la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. «Castilla y León utiliza su capacidad normativa para bajar impuestos, beneficiar a las personas e impulsar la economía», dijo. El titular autonómico se felicitó porque en Castilla y León se pagan menos impuestos que en la media de las autonomías, y constató que es la Comunidad española que ofrece las ventajas fiscales más favorables para la natalidad y la protección de la familia. Por otra parte, aseveró que Castilla y León está entre las tres comunidades autónomas que tienen regulado un sistema fiscal más favorable para el medio rural, con el objetivo de afrontar el problema de la despoblación y el reto demográfico.

Carriedo, según informa Ical, reveló que las 21 deducciones fiscales en el IRPF de la Junta, beneficiaron el año pasado a 139.363 declaraciones, por importe de 71,3 millones, mientras que las subvenciones por deducciones no aplicables en años anteriores llegaron a 9.915 contribuyentes, por más de siete millones.

Fernández Carriedo también anunció la apertura un año más, entre el 2 y el 30 de junio, del servicio que ofrece la Junta para elaborar la campaña de la renta a los ciudadanos del medio rural, para complementar los servicios de la Agencia Tributaria.

Críticas socialistas

Tras la rueda de prensa, la vicesecretaria regional del PSOE, Virginia Barcones, calificó de «cuento de la lechera» las deducciones fiscales para el medio rural anunciadas y aseguró que «si los beneficios fiscales a que se refiere fueran ciertos, estaríamos ante el gran fracaso de la Junta en la lucha contra el reto demográfico», denunció. «La realidad es que la Junta sigue sin hacer nada», afirmó tras recordar que por tres veces en lo que va de legislatura, PP y Ciudadanos han votado «una vez tras otra» en contra de las iniciativas para crear incentivos fiscales o ayudas equivalentes para el medio rural presentadas por el PSOE en el Pleno de las Cortes.