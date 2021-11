Vox visita a las familias realojadas en 3 pueblos de Ávila

La Torre, Muñogalindo y Santa María del Berrocal son los pueblos de la provincia de Ávila en los que tres familias sin hogar o con serias dificultades económicas encontraron una segunda oportunidad gracias a la Fundación Madrina, que inició este proyecto en territorio abulense hace tres años. En los últimos días la diputada de Vox por Ávila, Georgina Trías, ha visitado estos tres municipios y a las familias allí realojadas junto a la también diputada de la formación verde, Mireia Borrás, en compañía de Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, y del presidente provincial de Vox, José Antonio Palomo. «Estas familias han empezado a dar vida a los pueblos, gracias a la colaboración también de sus alcaldes, vecinos y los maestros de la zona», explican desde Vox a través de una nota de prensa.

En Muñogalindo se encontraron con a una familia que, desde que llegó al pueblo, está «más unida que nunca y sus tres hijos felices», apuntan en la formación política. «Él trabaja en la panadería, y ella en el ayuntamiento de la localidad», añaden.

Cerca de allí, en La Torre,vive otra familia 'amadrinada', en este caso aportando cuatro hijos al municipio, la madre también ha encontrado trabajo y viven en una casa que era la antigua vivienda de la maestra, de piedra, con tres dormitorios, y un patio que da al del colegio.

Ya en Santa María del Berrocal, las diputadas conocieron la situación de Fátima, española con ocho hijos que llegó al pueblo en febrero del año pasado y lucha para sacar adelante a su familia numerosa. «Por la escasez de autobuses, va a trabajar en bicicleta hasta Piedrahita, un trayecto de una hora, que los días de mucho frío se hacen especialmente duros», destacan desde Vox. Pero Fátima no pierde la sonrisa por sus hijos, a pesar de que no ha tenido una vida fácil. «Nos dice con pesar que no recibe ninguna ayuda por parte de las instituciones, excepto cien euros € de la Cruz Roja y la inestimable ayuda de la Fundación Madrina», asegura Vox, partido que apoya este tipo de iniciativas «que contribuyen de forma efectiva y realista a la repoblación del mundo rural». No obstante, el partido verde pone el foco en «el gran déficit en las comunicaciones» que vive el medio rural abulense, lo que «dificulta mucho el proceso de adaptación de las familias realojadas para combinar la vida en los pueblos y acudir al puesto de trabajo», de ahí que Georgina Trías, diputada de Vox por Ávila, urja «a los responsables a la mejora de las comunicaciones, y facilitar el acceso a los servicios básicos», plantea.

La formación política considera que «estas iniciativas son más necesarias que nunca», por ello sus diputadas, conscientes de la situación, «han querido acompañar al responsable de la fundación, Conrado Giménez, para conocer de primera mano la difícil situación por la que están pasando familias con niños, con carencias de primera necesidad que hay que cubrir, como la alimentación», explica el partido.

La Fundación Madrina, detallan desde Vox, tuvo hace tiempo la idea de propiciarles un hogar que en las grandes ciudades se hace muy difícil, y a menudo se encuentran en infraviviendas. «En este contexto, los pueblos donde falta población son el lugar idóneo para su realojamiento», tal como reflejan las tres familias aquí mencionadas. La llegada de la que reside en Santa María del Berrocal, además, permitió que no cerrara la escuela del pueblo, «dato especialmente significativo, pues es de todos sabido que cuando cierra la escuela de un pueblo por falta de niños, comienza el declive para esa población», subraya el partido.