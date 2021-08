Marcos Llorente, hasta 2027 en el Atlético

El Atlético Madrid ha hecho oficial la renovación del centrocampista Marcos Llorente, de 26 años, que ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio del 2027.

El futbolista madrileño, que tenía un compromiso con la entidad rojiblanca hasta el 2024, ha alargado su vinculación tres años más, por lo que se asegura su estancia en el Atlético Madrid en los próximos seis cursos.

El '14' rojiblanco debutó en partido oficial el 18 de agosto de 2019, contra el Getafe, en el estadio Wanda Metropolitano. Desde entonces, el jugador que llegó al Atlético Madrid procedente del Real Madrid se ha afianzado en el equipo de Diego Pablo Simeone, en el que ha jugado 82 partidos.

El gran rendimiento de Llorente, que sobresale por su polivalencia y su faceta goleadora -en la pasada campaña marcó doce goles y dio once asistencias- le llevó a la selección española con la que disputó la pasada Eurocopa en la que el conjunto de Luis Enrique llegó hasta semifinales.

El jugador, por su parte, mostró su satisfacción por su permanencia en el Atlético Madrid.

"Llegué al Atleti con mucha ilusión hace dos años. Desde entonces he recorrido un camino en el que he crecido como futbolista y como persona, me he caído y levantado, he encontrado una segunda familia y hemos vivido momentos inolvidables", dijo en Twitter.

"Hay lugares en el mundo donde te sientes pleno y hay personas que te hacen vivir la vida y hay momentos que siempre quedarán. Todo eso lo tengo aquí, donde soy feliz. Y donde voy a seguir hasta 2027. Por lo menos. Vamos a continuar este bonito camino juntos", añadió el centrocampista internacional.

El punto de inflexión de Llorente llegó en marzo del 2020 en el estadio de Anfield en el duelo contra el Liverpool en la Liga de Campeones. Salió del banquillo y marcó dos goles en la remontada que dio a su equipo el pase a los cuartos de final.