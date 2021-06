El Diocesanos se complica la vida

Salamanca B

Martín Cascajo; Dani Guerrero (Kever Embeya, 71´), Luis Martínez, Clay Silvas, Guille Ibáñez, Marcelo del Olmo (Guareño, 71´), Lauren Egea, Antonio Alemán (Aramis García, 61´), Fernando Romero, Manuel Motos (Cámara, 67´) y Nico López (Ibrahim Keita, 46´).

Diocesanos.

Darío Hernández; Nacho Peral (Mayorga, 59´), Víctor González (Pablo Negro, 59´), Oli, Dieguito, Ángel Encinar, Hidalgo (Meneses, 82´), Fer, Quique (Javi Hernández, 59´), Sergio Alonso (Jorge Rodríguez, 82´) y Vicente Caballero.

Árbitro.

Manso Rojas (Segovia)

Tarjetas amarillas a Luis Martínez, Embeya; Peral, Encinar, Víctor González, Diego Rodríguez, Caballero y Oli.

GOLES.

1-0 (32’) Nico López. 2-0 (57’) Ibrahamin Keita, de penalti.

Nueva derrota para un CDC Diocesanos que esta vez no pudo con el Salamanca CF UDS B y cayó derrotado de forma bastante clara en un escenario tan impresionante como el Helmántico, pues en Las Pistas se estaba celebrando el Memorial Carlos Gil Pérez. Los abulenses no tuvieron un buen día y con este resultado quedan a expensas de lo que hagan La Bañeza y La Granja para mantenerse en zona de permanencia.

Ya fuera de manera premeditada o por la impresión de verse jugando en un campo de tanta entidad como el Helmántico, los colegiales parecieron tomárselo con calma en el inicio del enfrentamiento y saltaron al césped precavidos y muy concienciados en lo defensivo, dejando que su rival ganara metros sin casi nada de desgaste y que dominara territorialmente. Sin embargo cuando antes de cumplirse el minuto cinco los abulenses rozaron el gol en su primera llegada, los salmantinos comprobaron que ese control tenía más de ficticio que de real. Y es que a punto de cumplirse el minuto cinco y en la primera pelota parada, Fer la pone muy bien al segundo palo con la rosca hacia dentro y un Oli liberado tiene tiempo para controlarla y pegarla con cierta comodidad, pero el portero local recupera la posición muy bien y rechaza el peligro con una parada de mucho mérito que evita que los suyos encajen un gol tempranero a las primeras de cambio. Recuperados del susto los pupilos de Javier Guillén volvieron a la carga, en busca de la posesión de pelota para poder marcar el ritmo de juego y ejercer el dominio; pero en esta oportunidad lo lograrían teniendo mayor calma y tratando de no dejar ninguna puerta defensiva abierta, porque el Diocesanos había dejado claro que buscaba el triunfo y que no le hacía falta mucho para hacer daño. Así, durante el siguiente cuarto de hora el choque sería demasiado peleado como para resultar vistoso de ver, siempre con la pelota dividida en zonas de muy poco peligro y sin que se vieran ocasiones relevantes en las áreas. En el veinte llegaría la siguiente ocasión clara, de nuevo visitante y en una estrategia; en una falta centrada pero algo lejana botada sorprendentemente por un Víctor González que lo hizo de fábula, porque la colocó en la escuadra y no entró por la mano salvadora de un Cascajo volador que la tocó lo justo para estrellarla en la cruceta y evitar de nuevo el gol. Otro paradón. Después los locales respondieron por mediación de un Antonio Alemán muy inteligente para montar la contra y peligroso en el disparo de larga distancia. Con todo igualado, a la media hora, el propio Alemán sacaba un córner que Willy remataba al larguero y el rechace le cae al uruguayo Nico López, que la remacha a la red adelantando al filial en el marcador antes de la llegada del tiempo de descanso.

En el reinicio el filial salió mordiendo y en cuestión de segundos el recién incorporado Ibrahim Keita pudo hacer el segundo, pero Darío Hernández estuvo providencial para sacarla a la esquina. Sin embargo el empuje local no tardó en dar sus frutos pues en el once Antonio Alemán bota una falta buscando superar a una barrera que rechaza, pero el colegiado señalaba penalti por manos de Víctor González e Ibrahim Keita se encarga de lanzar la pena máxima y marcar el segundo de los charros engañando al portero.

Después el Diocesanos arriesgó con todo y al poco Javivi y Fer lo probaron desde la larga distancia. Los visitantes lo intentaron valientes pero casi siempre con balones largos y directos, por lo que los salmantinos no tuvieron muchos problemas para no pasar por verdaderos apuros. Los visitantes no generaron mucho peligro, aunque en el tramo final apretaron más y Mayorga tuvo una muy clara ante un Cascajo que la sacó con la cara; así como Vicente Caballero con un chut lejano.