El PP niega que la debacle en Cataluña cuestione a Casado

Día de reflexión en Génova, cuartel general del PP. La debacle de los populares en las elecciones catalanas, con tres escaños -uno menos que en 2017-, sin aprovechar el hundimiento de Ciudadanos y con Vox convertida en fuerza hegemónica de la derecha constitucionalista, provocó que muchas miradas se dirigiesen a Pablo Casado, responsable nacional del partido.

Por el momento, la mayoría de los presidentes autonómicos del PP no se pronunciaron en público y declinaron también hacerlo en privado, con una excepción: el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que mostró su respaldo a Casado, aunque hizo un llamamiento a examinar las causas del retroceso en Cataluña.

A soto voce y sin dar la cara públicamente, algunos dirigentes reconocen que el palentino «sale tocado» tras el batacazo y que ese mal resultado debería «tener consecuencias» a nivel nacional. Aunque no cuestionan su liderazgo, sí le piden hacer autocrítica, reforzar su Ejecutiva con «pesos pesados» y perfiles «más políticos» y, sobre todo, escuchar más a los territorios que se sienten abandonados por la actual dirección del partido. . «Creo que lo que hace falta es diálogo y escuchar más a la gente», resume un barón, que aconseja al líder de la formación sentarse con sus cargos provinciales y territoriales y abrir una «reflexión sosegada» para ver qué se puede mejorar en cada lugar antes de las autonómicas y municipales de 2023.

Ante estas voces críticas, el núcleo duro de Génova, con caras conocidas Teodoro García Egea, Cuca Gamarra, Pablo Montesinos o Javier Maroto, salió al unísono para negar que el mal resultado en Cataluña ponga en cuestión el liderazgo de Casado o su hoja de ruta al frente de los conservadores, en la que apuesta por la moderación y el centro.

A un día del Comité Ejecutivo del PP que se celebrará hoy, los dirigentes del partido restaron importancia al adelanto sin precedentes de Vox y a su incapacidad para sumar apoyos procedentes de Cs, con una máxima: el resultado de estas autonómicas no es extrapolable al conjunto de España. Argumentan que no es la primera vez que ven como un competidor en la derecha les adelanta, ya lo sufrieron con la formación naranja y, posteriormente, el PP quedó por delante en el Congreso. En este sentido, recordaron que le ocurrió al PSOE, adelantado por Podemos o por el BNG en comicios autonómicos y locales, y que, sin embargo, no ha entrado en «crisis».

Asimismo, como ya hiciera García Egea la misma noche electoral, justifican la caída de apoyo en Cataluña por las nuevas informaciones sobre el caso Bárcenas. Señalan, en este punto, al Gobierno de Pedro Sánchez por el «pacto» que existe, según ellos, entre la Fiscalía y el extesorero del PP, un acuerdo que el Ministerio Fiscal siempre ha negado.