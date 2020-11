Detecta identifica al 1,1% de alumnos con altas capacidades

Castilla y León cuenta desde el curso 2016-2017 con el programa Detecta en el sistema educativo que persigue la detección temprana del alumnado con altas capacidades intelectuales, con un cribado en el primer curso de Primaria de los centros de la Comunidad, tanto públicos como concertados. De momento, tutores, profesores y orientadores de los colegios han logrado identificar al 1,1 por ciento del alumnado aunque la previsión es alcanzar el 1,5 por ciento en los próximos cursos. En la actualidad, el alumnado de altas capacidades entre Primaria y Secundaria en la región está entre el 0,50 y el 0,60 por ciento, un porcentaje que se reduce a la mitad (0,32 por ciento) al incluir a los matriculados en todas las etapas educativas. Es decir, a fecha de mayo de 2020, había contabilizados 1.136 alumnos con altas capacidades en la Comunidad de un total de 347.000 estudiantes.

El programa, que se enmarca en el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación 2017-2022, tuvo los primeros resultados fehacientes con el cribado entre el alumnado de Primero de Primero en el curso 2018-2019, después de que el pasado estuviera marcado por la pandemia, lo que impidió completar el programa. No en vano, se desarrolló en 206 centros de Primaria de Castilla, con la participación de un total de 7.292 alumnos, que significó el 38,4 por ciento del total de alumnado escolarizado en Primero de Primaria en la Comunidad. De ese número, se detectaron 85 alumnos con altas capacidades, lo que supuso el 1,17 por ciento de los niños analizados. Tal y como suele ocurrir en todos los estudios de estas características, hubo más alumnos (53) que alumnas (32).

El curso pasado, se llegó al 70 por ciento de los centros y al 65 por ciento de los matriculados en ese año y el objetivo es alcanzar el cien por cien en unos años. Detecta pasó, por lo tanto, de llegar a unos 7.300 (curso 2018-2019) a 11.686 alumnos (curso 2019-2020) de Primero de Primaria, pero aún no se cuenta con resultados por la interrupción de la pandemia de la covid en marzo, ya que el programa del curso pasado se ha retomado a partir de noviembre.

Información de los tutores

El director general de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, Agustín Francisco Sigüenza, aseguró a la Agencia Ical que la Consejería de Educación ya llevaba a cabo la detección de alumnos con altas capacidades en base a la información que trasladaban los tutores del grupo, al comprobar que algún niño «destacaba» del resto o tenía algunas habilidades, por lo que le resultaba más sencillo adquirir los conocimientos. Entonces, se ponía en manos de los equipos de orientación de los centros para estudiar cada situación. «Este sistema hacía que muchos casos pasaran desapercibidos y era posible que, hasta que los alumnos no tuvieran cierta edad, las altas capacidades no se manifestaban claramente», expuso. Además, precisó que se podía dar el caso de que estos niños sin detectar se aburrieran en el sistema, hasta el punto de obtener malos resultados.

Una idea compartida por el jefe de servicio de Equidad y Orientación Educativa, José Javier Silvano, al precisar que es fundamental detectar al niño de altas capacidades para darle una respuesta educativa adecuada y hacerle un seguimiento hasta Secundaria y Bachillerato, por si fuera un alumno superdotado. «Si no lo detectas, cabe la posibilidad de que haya un fracaso escolar por que se aburre con el sistema, no le suponga ningún reto y, al final, se desmotive», expuso.

De ahí, la decisión de la Junta de «anticipar» la detección del alumnado de altas capacidades con los cribados para que la administración educativa pueda aplicarse a estos niños, desde cortas edades, programas específicos a sus necesidades. «En función de las características de cada alumno, se adoptan medidas más o menos extraordinarias», manifestó. En todo caso, el hecho de que Detecta se centre en los niños de Primero de Primaria no implica que haya niños que se identifiquen con altas capacidades en cursos más avanzados, aunque auguró que el número será «muy escaso» gracias a la existencia del cribado.

En este sentido, los 85 alumnos seleccionados hace dos cursos por sus altas capacidades ya se benefician de la «batería» de opciones de intervención.