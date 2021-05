'Bellas Razones', marca el camino hacia una pintura de autor

La exposición colectiva bajo el título ‘Bellas Razones’, muestra las obras de dos de los pintores de este colectivo. La muestra, que fue inaugurada ayer, permanecerá abierta en la sala del Episcopio hasta el próximo 15 de junio.

Se trata de un colectivo de pintores entre los que se encuentran los dos que exponen sus cuadros en la Sala del Episcopio Ángel Redondo y María Jesús González Martín. Ambos utilizan una técnica al óleo, una parte utiliza la espátula y otra los pinceles, como señalaba el concejal de Cultura, Ángel Sánchez.

Ángel Redondo presenta en la exposición los paisajes urbanos de su ciudad, Ávila. «No sé los cuadros que habré pintado de la Muralla. Pero también otros rincones de Ávila y de otras ciudades como Salamanca o de Arenas de San Pedro», indicaba el pintor.

Sobre el colectivo ‘Bellas Razones’ recuerda que «éramos siete u ocho personas y al final cada uno nos hemos individualizado y actuamos ya de una manera más en solitario. Me gusta el título y continúo con el».

Los paisajes son el tema recurrente en sus pinturas, reconoce el autor. Pero también hay otras temáticas en su obra. En la misma exposición se pueden ver paisajes marinos, como es el velero en el Cantábrico. «Para mí este es mi cuadro favorito. He pintado en media España y sobre todo en San Sebastián y Santander».

Preguntado por el tiempo que lleva en la pintura reconoce que lo lleva haciendo desde que era pequeño. «No se me olvidará un profesor que tuve que me decía que me olvidara del tema de la pintura, porque no era lo mío. La verdad es que no dejaba de pintar. Para vivir del mundo del arte es muy complicado. O tienes a alguien que te de un empujón para arriba o no lo consigues».

La parte de la exposición correspondiente a María Jesús González es muy variada. Su obra refleja en esta muestra un colorido muy llamativo ,especialmente en los bodegones que ha presentado. Pero también en los desnudos de mujer que muestra. Incluso se adentra en el onírico mundo de los animales mitológicos. En cuanto al color utilizado en su pintura reconoce que es vivo y dice que no utiliza muchos colores para oscurecer la pintura. «Siempre les quita luminosidad», señala mientras reconoce que utiliza colores vivos mezclados que facilitan la luminosidad de la obra.

Sorprende entre sus obras un animal mitológico como es un Pegaso, un caballo volador al que imprime su sello característico del intenso color azul que predomina. Aunque reconoce que estos trabajos mitológicos no son frecuentes en su obra. «Lo pensé así y así lo hice», señala mientras sostiene que no suele recoger figuras mitológicas entre sus obras.

La exposición podrá verse de martes a viernes, en horario de 19 a 21 horas; sábados y festivos, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas y domingos, de 12 a 14 horas, hasta el día 15 de junio.