Los desahucios abren una nueva grieta en el Gobierno

En apenas 10 meses de Gobierno de coalición, pocas han sido las semanas en las que las dos formaciones que lo componen, PSOE y Unidas Podemos, no hayan tenido un desencuentro aireado públicamente. A pesar de los mensajes de unidad, la tensión entre socialistas y morados es más que evidente y casi cualquier iniciativa se convierte en un arma arrojadiza perfecta entre los miembros del Gabinete. La última grieta en Moncloa la ha abierto el pacto al que los de Iglesias llegaron el pasado martes con ERC y Bildu para presentar una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado para prohibir los desahucios hasta finales de 2022 a familias vulnerables. Un «error político» según los socialistas que se consideran traicionados -una vez más- por sus socios de Gobierno y recuerdan que, en cualquier caso, sin el apoyo de los 120 escaños del PSOE, la iniciativa no saldrá adelante.

«¿Qué quiere que le diga? Hay acciones que lo que buscan es visibilidad», apuntó la ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, al ser cuestionada por la enmienda presentada por Podemos. En este sentido, pidió a los morados no crear «conflictos» en el Gobierno, al tiempo que les instó a no dejarse «despistar» del objetivo principal, que es aprobar las Cuentas Públicas para el próximo año, que espera que cuente con «el máximo apoyo parlamentario».

Más desconcertante fue la respuesta del titular de Fomento, José Luis Ábalos, cuando se le preguntó por la iniciativa del partido de Iglesias. «No lo esperaba. He tenido conocimiento por la prensa de la enmiendas», reconoció el socialista que, sin embargo, enmarcó lo sucedido dentro de la «normalidad parlamentaria».

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, defendió en las redes sociales esta medida para la paralización de los desahucios que, a su juicio, «tiene enemigos muy poderosos». «No nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias. Gobernar es eso», subrayó.

Mientras, en la sesión de control, las críticas al Gobierno por el apoyo de Bildu a los Presupuestos centraron buena parte de la cita en el Congreso, con el PP, Cs y Vox arremetiendo duramente contra Pedro Sánchez por «traicionar la memoria de las víctimas del terrorismo» con un acuerdo «inmoral» que traspasa cualquier «línea roja». El Ejecutivo se defendió de los ataques acusando a la derecha de seguir usando a ETA para tratar de desgastarlo.