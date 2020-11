El Óbila, sin acierto en los minutos decisivos

El Ávila Auténtica El Bulevar se quedó muy cerca de poder sumar la victoria en el Polideportivo Municipal La Vega en su visita al CB La Flecha, un duelo al que llegaban tras dos semanas sin competir y la consiguiente falta de ritmo y chispa, pero al que viajaban con ganas de poder poner su balance victorias-derrotas (2-2) a favor. No fue posible y los verderones se acabaron marchando de vacío, sin su tercer triunfo de la temporada, aunque fuera por la mínima. La desventaja en el marcador fue muy corta. Cuatro puntos fueron los que decidieron el duelo a favor de los de casa. Intentó impedirlo Bak, que con 30 puntos fue el máximo anotador tanto del Ávila Auténtica El Bulevar como del partido. Por desgracia, su tremenda y brillante actuación no fue suficiente como para que el conjunto visitante pudiera hacerse con el triunfo en un encuentro que fue igualado de principio a fin.

Los primeros diez minutos de encuentro fueron quizás los que más desnivelados estuvieron. El CB La Flecha dominó prácticamente el primer asalto de la contienda. Se consumió ese primer parcial con un conjunto local que se fue al banquillo consiguiendo esa barrera psicológica de las dos cifras, de los diez puntos. Y es que se consumieron algo más de tres minutos hasta que el Ávila Auténtica El Bulevar consiguió inaugurar su casillero con un tiro de Herrera. Les costó muchísimo encontrar posiciones liberadas y tiros fáciles a unos abulenses, que parecía que atacaban en un aro más pequeño que su rival (19-9, minuto 10).

Pero si esa fue la tónica de los primeros diez minutos de juego, en el segundo periodo la cosa cambió bastante. La balanza se decantó para un Ávila Auténtica El Bulevar que se mostró más eficaz, más anotador y con unas mejores sensaciones en tareas ofensivas. Fue en ese cuarto cuando Bak empezó a destaparse. El Ávila Auténtica El Bulevar fue capaz de dejar la contienda prácticamente igualada y que todo volviera a reiniciarse tras el descanso. Los verderones se veían entonces apenas dos puntos abajo en el marcador (35-33) tras un inicio muy dubitativo.

Tras pasar por los vestuarios el partido siguió de cara a los verderones. Y es que en ese periodo fueron capaces de darle la vuelta al marcador. Fueron unos terceros diez minutos de juego con mucho juego ofensivo. Mucha anotación para un parcial decidido (19-22) por solamente tres puntos por el Ávila Auténtica El Bulevar. Bak siguió a lo suyo, anotando prácticamente de todas las maneras posibles y echándose a los suyos a sus espaldas para pelear por la victoria (54-55).

Se entró a la batalla de los últimos diez minutos con un Ávila Auténtica El Bulevar que estaba metido de lleno en el partido. Gracias en buena parte al buen hacer de Bak, que tenía la mano caliente y la medida del aro tomada. Pero el festival ofensivo se cortó prácticamente de raíz. Los puntos se peleaban con sangre, sudor y lágrimas en casa posesión. Costó todo un poco más. Bastante más. Y en ese juego más duro y rácano en puntos se movió mejor el CB La Flecha. De hecho, en el último minuto de juego no se anotó un solo punto más y el resultado provisional del 69-65 acabó siendo a la postre el definitivo.