Los pensionistas de la UDP recuperan su fiesta anual

La Unión Democrática de Pensionistas recupera este año su fiesta anual 'Día de los mayores' que celebrará el próximo día 1 de diciembre. En el 2020 no se pudo organizar esta celebración debido a la situación sanitaria y que nos dejó desolados y con muchas secuelas, no solo físicas, sino también dolorosas y tristes", señala la nueva presidenta nacional de esta organización, la abulense Inmaculada Ruiz, quien añade que de todo ello han sacado una conclusión: «Que el mayor se merece colmar sus ilusiones, seguir activo, luchar, para no caer en el tedio y el aburrimiento. Somos mayores, sí, pero llevamos la fuerza de nuestra energía y ganas de vivir y seguir aprendiendo».

Para esta jornada se ha programado un completo programa, que se va a desarrollar en el Hotel Cuatro Postes de la capital. Los actos se van a iniciar a las 10,30 horas, con la inauguración de la jornada por parte del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. A las 11 está prevista la exposición de los distintos expositores de las asociaciones de la provincia adheridas a UDP y otras simpatizantes y amigas. A partir de las 12,15 horas se ha organizado una mesa redonda, que dirigirá José Sánchez López, jefe de la Policía Local del ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. Se aborda una cuestión que preocupa a los mayores: 'Vulnerables. Posibles pérdidas, desorientaciones y desapariciones'. Participan como invitados Laura Giménez-directora de Medios e Igualdad (Policía Nacional), Lucía Llano-direcdtora Solidaridad, discapacidad y dependencia (Radge). Otro de los invitados será el comisario Emilio Pérez Castelani, comisario jefe de la Comisaría de Ávila; Raúl García Sáez-Policía Nacional, del grupo de Seguridad Ciudadana y el jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Ávila: José Miguel Jiménez San Millán.

Por la tarde tendrá lugar la comida de hermandad en el transcurso de la misma se harán entrega de placas de bodas de oro. También intervendrá a partir de las 16,00 horas Helena Blanco, cantante del grupo de 'Los Mismos', ganadora de 'La Voz senior de Antena 3'. Interpretará la canción 'A tu lado' y alguna más. Estará acompañada por Mariano Díaz.