El PSOE urge a constituir la comisión sobre el incendio

El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León urgió ayer la constitución formal de la comisión de investigación parlamentaria para conocer lo ocurrido en el incendio de la Paramera, que abrasó 22.000 hectáreas y «el porvenir» de una comarca, más después de que la Guardia Civil ratificara un desfase de una hora y media en el operativo que podía haber «evitado o mitigado» el alcance del fuego.

En rueda de prensa, el coordinador de Fomento y Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, y la procuradora por Ávila Soraya Blázquez denunciaron «negligencia política» del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que a su juicio «está obligado a dimitir» y a quien también afearon que dijera que es «ridículo» enviar un helicóptero por las llamas de un coche.

Vázquez leyó la diligencia policial de la Guardia Civil en la que se relata que el técnico del helicóptero está en la base a las 9,30 h. mientras que los bomberos del operativo no se incorporan hasta las 11 horas, por lo que denunció en ese desfase de horario «mala organización», «falta de coordinación» y escasez de medios, dado que el único parque está en la ciudad de Ávila.

Así, aseguró que la comisión de investigación tiene «más sentido» y urgió a su constitución formal, a la vez que avanzó los dos representantes socialistas en la misma, los procuradores por Ávila Soraya Blázquez y Miguel Hernández Alcojor para conocer lo ocurrido y que «no vuelva a suceder»

Ante el respaldo del consejero al trabajo de extinción, manifestó que los bomberos y el 112 actuaron conforme al protocolo, pero recalcó que en esa hora y media se podía haber activado antes el operativo, sin esperar ese tiempo por una «mala organización» entre las empresas adjudicatarias del servicio de extinción.

«El único y máximo responsable de un protocolo imposible de cumplir es el consejero y la Junta», manifestó Vázquez, quien lamentó que el consejero de Fomento y Medio Ambiente «no haya hecho propósito de enmienda» ni quiera «corregir» y tomar medidas, por lo que apuntó a su responsabilidad. «El Grupo Socialista reclama coordinación», precisó en referencia a la diferencia de horarios entre el piloto de la nave, entre las 9,30 y 20,30 horas, y los bomberos de la brigada helitransportada, entre las 11 y 22 horas.

Además, exigió que los nuevos fondos europeos se destinen a la creación de parques de bomberos profesionales, así como que se cumpla el plan sectorial que prevé 113 parques en la Comunidad.

La comisión de investigación fue solicitada por el procurador de Por Ávila y contó con el apoyo de toda la oposición, por lo que PP y Cs no presentaron escrito de oposición a la misma y está creada, si bien falta que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, la convoque para su constitución formal.

RESPUESTA DEL CONSEJERO Y DE IGEA

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, salió ayer al paso de las críticas socialistas, que pedían su dimisión «por negligencia» en el incendio de Navalacruz, a la vez que urgían la apertura de la comisión de investigación sobre la catástrofe de agosto en La Paramera.

Suárez-Quiñones replicó al coordinador de Fomento y Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, de quien dijo, en un audio al que tuvo ayer acceso este periódico, que el equipo contraincendios al que alude el socialista y que tenía helicóptero a las 9:30, pero no bomberos hasta las 11, no era de la Junta, sino del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concretamente el que tiene su sede en el Puerto del Pico, a 16 km del lugar donde se inició el fuego. A la luz de las declaraciones del consejero puede interpretarse que dicha aeronave estuvo 'varada' en dicha base entre las 10:27 y las 11 h, y que de haber tenido bomberos y de haber funcionado la coordinación debida, el helicóptero habría tardado unos 5 minutos hasta el km 39 de la 502, donde ardió el monovolumen desde el que se propagó el incendio.

Finalmente, y según se ha ido explicando de forma oficial, fue un helicóptero de la Junta, desde su base de El Barco, el que llegó al lugar del suceso hacia las 11:05 h, «lo más rápido posible» después de que, sobre las 10:44 h, se confirmara que el incendio adquiría dimensión forestal. La aeronave de la Junta llegaba casi al mismo tiempo que los bomberos de Ávila y otros equipos.

Retomando el contenido literal del audio del consejero, éste defiende la labor del operativo del Ministerio, insiste en dar por bueno el protocolo puesto en marcha y también en ratificar la buena coordinación entre las administraciones estatal y autonómica. En alusión al coordinador socialista de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones argumenta que «la critica en todo caso la debe dirigir al Ministerio, y no es ni justa ni adecuada». El consejero califica de «oportunista» la misma y acusa al PSOE de intentrar «sacar ventaja política» al solicitar responsabilidades a la Junta y su dimisión. Suárez-Quiñones manifesta, además, que entiende que el procurador «quiere pedir la dimisión de la ministra» de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y expresa el reconocimiento del trabajo y la coordinación de las cuadrillas de extinción de incendios de Junta y Gobierno. «Es una crític oportunista, injusta y ajena a la causalidad de las dimensiones del incendio», zanjaba.

igea: «al psoe no le importan los hechos». El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, respondió horas antes al PSOE a preguntas de Diario de Ávila. Quiso recordar que «el juzgado ha dictado la ausencia de responsabilidad en este caso» (en referencia al incendio de la Paramera) aunque dijo saber que «al PSOE lo que diga el juzgado no le importa nada porque no le importan los hechos.

Cree que una comisión de investigación es necesaria cuando «hay hechos que pueden no estar aclarados o en lo oscuro, pero en este caso la secuencia de llamadas, de actuaciones, de desplazamientos está absolutamente clara porque queda registro de las llamadas, del movimiento». Eso le lleva a preguntarse qué es lo que se quiere investigar o si se quiere utilizar «el dolor, el sufrimiento. Porque, argumentó, «cuando uno quiere investigar tiene que querer investigar en todos los sitios. Es sorprendente que se quiera investigar esto que está registrado», más allá de que se puede tener una valoración de cambiar cosas y hacer propuestas. Respecto a las comisiones de investigación en el país, insistió en que «depende de donde caigas, de donde caiga el incendio, la mortalidad… lo que ha ocurrido en las residencias, en Madrid no, aquí sí, en Castilla la Mancha no, aquí sí, ¿es que ha habido más tasa? Ha habido más en estos sitios ¿ha habido más ocultación? No».

Así que insistió en que, la inmensa mayoría de las veces, las comisiones de investigación sirven «para intentar explotar el legítimo sentimiento de dolor, ira o indignación a favor del interés partidario propio. Desgraciadamente para eso sirven las comisiones en muchos casos y es un asunto triste». De todas formas comentó que no tiene «ningún problema» con que se celebre y recordó que Castilla y León es la comunidad que tiene más comisiones de investigación de toda España, «creo que acumula más de la mitad de las 19 autonomías y a mi me gustaría que todos los parlamentos funcionaran igual. Y lo más escandaloso es que los ciudadanos lo ven, los ciudadanos saben del cinismo con el que los partidos políticos manejan estas situaciones y luego se preguntan que por qué crecen otras opciones. Igual algo tiene que ver con el cínico comportamiento de algunos en la política».