Demasiado castigo para la Cebrereña

Cebrereña.

Javi Gordo; Garrido, Ruba (Iván, 10´), Juanma, Pichu; Titi (Manu, 83´), Pakato (Perdi, 46´), Pérez (Velayos, 65´); Grillo, Pablo (Chino Zapatera, 65´) y Terleira.

Numancia B.

Toni Varea; Ibai Arroki, Cámara, Óscar, Daniel Ceinos; Marcos Gil, Pablo Muñoz, Sergio (Beñat, 46´) ; Ali (Sergio Martínez, 94´), Ebri (Mario García, 86´) y Dani Fernández (Juanlu, 88´).

Árbitro.

Obeja González (Salamanca). Amarilla a Pakato, Diego Pérez, David Terleira; y Marcos Gil. Roja a Daniel Ceinos (2, 94´).

GOLES.

0-1 (27): Pablo Muñoz, de penalti. 0-2 (49´): Dani Fernández. 1-2 (68´): David Terleira. 1-3 (89´): Juanlu.

INCIDENCIAS.

Partido disputado en El Mancho Ángel Sastre.

Nueva derrota de la Cultural Deportiva Cebrereña en esta campaña. La fortuna no sonrió a los hombres de Pepe García que pudieron encontrarse con el gol en reiteradas ocasiones, pero los tantos de Pablo Muñoz, Dani Fernández y Juanlu inclinaron la balanza del lado soriano.

Arrancó el encuentro correspondiente a la jornada 3 en El Mancho – Ángel Sastre con un dinamismo que no se había visto hasta el momento. El conjunto de Pablo Ayuso trató de conectar con sus dos hombres de ataque, Dani Fernández y Sergio, pero, sin éxito. Poco a poco la Cebrereña se fue desperezando y David Terleira pudo adelantar a su equipo tras plantarse solo ante Toni Varea, quien dudo en la salida, pero finalmente evitó que el esférico se introdujera en su portería.

Los hombres de Pepe García se volcaron en ataque aprovechando que el combinado numantino mostraba serias dudas en sus combinaciones de balón y pudo encontrarse de nuevo con el gol tras una faltaba votada por Diego Pérez que remataba Juanma al segundo palo y Pablo Galán no lograba conectar con claridad con el esférico.

Sin embargo, a pesar de ser el conjunto verdiblanco el dueño del encuentro, el primer tanto llegó a favor del Numancia B. Tras un saque de banda sacado por Ibai Arroki, el balón daba en el brazo de Titi y el colegiado no dudó en señalar un penalti que Pablo Muñoz convirtió disparando al palo derecho de la meta defendida por Gordo. Tras el mazazo recibido, el combinado culturalista continuo intentando revertir la situación, pero se topó una y otra vez con una zaga numantina que con el paso de los minutos se hacía más fuerte a pesar de sus dudas. Así se llegó al final del primer tiempo.

Con el mismo dinamismo que en los primeros de compases del encuentro, los pupilos de Pablo Ayuso se volcaron al ataque con el comienzo del segundo acto y, tras un error en salida de Diego Pérez, el balón le cayó a Dani Fernández que batió sin problema al meta local y puso el 0-2 en el marcador. Con el segundo tanto del Numancia B, el desánimo se apoderó de los hombres de Pepe García, que veían como se les escapaba un partido que pudieron sentenciar en numerosas ocasiones durante la primera mitad. A pesar de ello, Terleira pudo recortar distancia con un tiro raso tras un saque de esquina, pero Toni Varea volvió a echar el cerrojo a su portería.

A medida que pasaban los minutos el encuentro ganaba en dureza por parte de dos equipos con necesidad de sumar de tres.

En medio de la lucha por la victoria, los locales recortaron distancias en el marcador gracias a una falta cometida por Daniel Ceinos en la frontal del área y que David Terleira convirtió colando el balón por el palo derecho de la portería numantina.

Con el impulso que da el premio del gol, el conjunto cebrereño se lanzó a la búsqueda de la igualada, pero, con más corazón que cabeza y sin la fortuna de su parte, no lograba generar peligro en las inmediaciones defensivas del conjunto soriano.

El jarro de agua fría llegó en el tiempo de descuento cuando, mientras El Mancho reclamaba unas manos dentro del área numantina, los jugadores sorianos conseguían generar una acción de ataque y, tras un gran balón filtrado de Mario García, Ali centraba y Juanlu, que acababa de entrar en el terreno de juego, remataba a puerta vacía para poner el 1-3 y sentenciar de esta manera el encuentro.

otros resultados. Partidos aplazados:

- La Granja, 0 - Arandina, 3.

- Almazán, 3 - R. Burgos, 0.