La Escuela Infantil Las Hervencias, pendiente de un acuerdo

El futuro de la Escuela Infantil Las Hervencias, y por consiguiente de los 34 niños de 0 a 3 años que están matriculados en ella y de sus 8 puestos de trabajo, está en el aire después de la decisión de CEOE Ávila de no seguir gestionando un centro que se puso en marcha en 2005 y que desde entonces dependía de la organización empresarial abulense. Cuando acabe este actual curso 2020-2021 ya no seguirá haciéndolo, lo que deja a este escuela infantil en una situación que ahora mismo no está clara y que está pendiente de un acuerdo entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, con una empresa para que la gestione de por medio.

Desde CEOE Ávila (antigua Confae) confirman que ya no continuará con la explotación de esta escuela, por lo que «hemos puesto el centro a disposición del Ayuntamiento», ya que el Consistorio abulense es el «titular del edificio», por lo que desde la organización empresarial se considera que «es el Ayuntamiento quien debe tomar una decisión en cuanto al futuro del centro, que es lo que interesa a padres y profesores».

Por su parte el Ayuntamiento reconoce que ya tiene conocimiento de la decisión adoptada por Confae y, de hecho, el pasado 10 de mayo mantuvo una reunión con trabajadores y padres de la escuela para hacerles saber la postura y las posibilidades de acción que puede poner en marcha ante esta situación. Desde el Consistorio abulense se ha contactado con la Junta de Castilla y León para informar de la situación, dado que la administración regional colaboraba en la gestión de la escuela en virtud del programa ‘Juntos’, en el que colaboran el Gobierno regional, los ayuntamientos y asociaciones de empresarios para incrementar el número de plazas públicas de atención a niños de cero a tres años en el entorno de los polígonos industriales, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

disposición municipal. El Ayuntamiento puso en conocimiento de la Junta de Castilla y León su disposición total de seguir colaborando para que la escuela mantenga sus puertas abiertas el próximo curso mediante el alquiler del edificio a la empresa que entre a gestionarla en sustitución de la actual, Domicilia Aliados por la Integración, sociedad incluida en Grupo Norte, y cuyo contrato expira el 31 de agosto próximo.

El Ayuntamiento se ha comprometido ante los trabajadores y los padres a sacar de nuevo a licitación la gestión de la escuela para que una empresa pueda hacerse cargo del día a día del centro porque gestionarlo directamente el Ayuntamiento de Ávila «es imposible», confirman fuentes municipales.

Para poder realizar esa licitación debe tener un acuerdo con la Junta de Castilla y León, para lo que ya ha trasladado la petición a la Consejería de Familia, que es quien se encarga de tramitarlo. No obstante, y dadas las fechas actuales, ya se ha avisado desde fuentes municipales que no parece probable que para el 1 de septiembre estén todos los plazos cumplidos, por lo que ahora mismo es una incógnita si la escuela podrá comenzar el curso 2021-2022. De hecho, la actual situación impide que se renueven matrículas de los actuales usuarios y que se puedan inscribir nuevos alumnos, tal y como se destaca desde la propia escuela.

Es la Consejería de Familia la que debe contestar a la tramitación solicitada por el Ayuntamiento, para que esta escuela infantil, ubicada en el polígono industrial de Las Hervencias, pueda seguir prestando servicio.