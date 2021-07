Un nuevo grupo de trabajo estudiará medidas ante el repunte

Un nuevo grupo de trabajo, en el que están los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de Sanidad, Verónica Casado, analizará en los próximos días nuevas medidas que sean eficaces ante “una situación preocupante” en el aumento de contagios y de ingresos en esta quinta ola.

Así lo acordó el Consejo de Gobierno que hoy no acordó ninguna medida nueva, ya que las adoptadas de cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada no han cumplido los 14 días y después de que se haya visto que no pueden aprobar un toque de queda por municipios porque incurrirían en “una decisión ilegal”, explicó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, en declaraciones recogidas por Ical.

“Hay cosas que podemos hacer y tenemos que decidir si son efectivas o no”, precisó Igea, que se refirió al impacto que pueden tener las propuestas que acuerden porque no quieren perjudicar a ningún sector económico. Así, recalcó la necesidad de analizar nuevas propuestas que se trasladarían al Consejo de Gobierno, el encargado de aprobar las medidas.

Igea manifestó que el grupo se reunirá esta tarde pero subrayó que las medidas se aprueban en Consejo de Gobierno y éste se convoca por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.