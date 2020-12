Mañueco insiste en convocar una Conferencia de Presidentes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le insistió ayer a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, sobre la necesidad de que Pedro Sánchez convoque una reunión de la Conferencia de Presidentes, que no se ha reunido aún desde que se volvió a decretar el Estado de Alarma. Fernández Mañueco reiteró que es «urgente y necesaria» la convocatoria para abordar un plan de choque para los sectores más afectados por los cierres y restricciones impuestas con motivo de la pandemia, y en el que participen las distintas administraciones en función de su gasto público. Así lo aseguró el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde dio cuenta de la reunión que mantuvieron Fernández Mañueco y Darias en el palacio de la Asunción, sede del Gobierno regional, durante la primera visita a Castilla y León de la ministra desde que accedió al cargo.

Al respecto, Francisco Igea reconoció que el presidente de la Junta le ha transmitido a la ministra la necesidad de que se convoque una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes en la que se aborde «de forma ineludible» la puesta en marcha «de un plan de choque» para los sectores más afectados «directamente por los cierres y las restricciones obligadas por la pandemia», como es la hostelería. «Esperamos que en este momento de la cogobernanza no eludamos muestra responsabilidad y no eluda el presidente del Gobierno su responsabilidad de convocar la conferencia de presidentes y afrontar este problema que es ya ineludible», expuso Fracisco Igea durante su intervención.

Trabajadores temporales

Además, durante la reunión con la ministra, según un comunicado de la Junta, el presidente regional y Carolina Darias también trataron la necesidad de intensificar la coordinación entre ambas administraciones en cuestiones como la solución con criterios homogéneos que ha de darse a los trabajadores temporales de larga duración tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UniónEuropea.

El Ejecutivo autonómico reconoce que una de sus prioridades es garantizar la estabilidad en el empleo y llegar a los porcentajes que se prevén a nivel nacional, para lo que se está haciendo un esfuerzo en las convocatorias de procesos selectivos.

Así, en relación a la necesaria estabilización de los trabajadores temporales de larga duración, «la Junta pretende garantizar la consolidación de los profesionales públicos que llevan tiempo ofreciendo su trabajo a la Administración, pero considera que la norma o el procedimiento que garantice esa consolidación tiene que estar liderado por el Estado a través de un sistema que no solo garantice la estabilidad a estos profesionales, sino que establezca criterios homogéneos para todas las comunidades».

Captación de talento

Por otro lado, durante la reunión también se trataron otros asuntos entre ambas administraciones como la puesta en marcha del Programa de Captación de Talento que tiene como objetivos retener el talento en Castilla y León, divulgar la vocación de servicio público aprovechando el gran nivel de las universidades autonómicas y de la Formación profesional Dual de la Comunidad, programa al que se ha pedido al Gobierno que se sume.

Además, la Comunidad ofreció su voluntad de participar en las propuestas del Plan de Modernización de la Función Pública, financiado por los fondos europeos previstos, así como para acceder a otros fondos que puedan existir para este fin.