La Sombra del Ciprés retoma con ganas su entrega de premios

Guiada por la impronta y la obra de Miguel Delibes la asociación de novelistas abulenses La Sombra del Ciprés recuperó el pulso a sus premios. Aquellos, que no pudieron llevarse a cabo en el año 2020 con motivo de la pandemia, han regresado con fuerza y novedades y este sábado se instalaron en un auditorio municipal de San Francisco que prácticamente se llenó para la ocasión. Seis galardones previeron este año para «reconocer la labor cultural y de promoción de la escritura y la cultura abulense» en no pocas vertientes y con originales nombres para los premios y que de algún modo evocan las múltiples facetas del escritor vallisoletano al que claramente rinden pleitesía.

La presidenta de la asociación, Carolina Ares, reconocía las muchas ganas que tenían de retomar la gala y en efecto se notaba ese nerviosismo como si de una primera vez se tratara pero desde luego con la seguridad que da el aprendizaje de los seis años que tienen en su haber estos premios.

Abundaba además en que tenían una deuda pendiente arrastrada de aquel fatídico 2020 en el que también se cumplía el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Hubo celebración, pero no la suficiente y faltaba el homenaje que por fin este sábado se rindió al maestro de las letras castellanas. De hecho el inicio de la gala estaba reservada a una representación teatral que de algún modo emulaba las 'Cinco horas con Mario' del autor y que vino a ser un supuesto diálogo con el escritor relatándole la actualidad: el cómo están ahora las cosas que le interesaban cuando vivía.

Aseguró Ares que como siempre los premios están relacionados con la cultura y especialmente con la literatura. Para la ocasión han elegido seis premiados que se han bautizado con el nombre de obras de Delibes. Con el 'Viejas historias de Castilla-La Vieja' se reconoció la labor del grupo de música tradicional Cigarra. Este galardón es nuevo y viene a reconocer la pervivencia de la literatura antigua (el folclore, las canciones...). Junto a la agrupación musical subió al escenario para recoger un premio que también se estrena este año y que lleva por título 'La bruja Leopoldina' (un cómic para niños que se estrenó a título póstumo e ilustrado por el propio Delibes) el escritor Domingo del Prado y es que con la estatuilla se venía a reconocer esa literatura destinada al público infantil.

Novedoso también el premio 'El Cuco', que hace referencia sobre todo a las artes plásticas y que recogió José Luis Serna (Ppt).

Destacamos estos puesto que son novedosos pero hubo más: así el premio 'El Tesoro', que normalmente se otorga a un medio de comunicación o a una persona vinculada a los mismos, recayó este año en César Lumbreras.

Otro reconocimiento que llegó gracias al patrocinio de El Casino fue para María Teresa Calvo, escritora, maestra, investigadora y colaboradora habitual en medios. Con el nombre de 'Madera de héroe' la intención no es otra que promover y apoyar la cultura.

«tremendo honor». Y así llegaron al gran premio, al nacional 'La Sombra del Ciprés' que vino a recoger el escritor vasco Santiago Lorenzo a quien de esta forma se le dio el merecido aplauso a su «labor en favor delos valores de la creación artística y su trayectoria literaria». Lorenzo quiso dirigirse a los medios para mostrar su agradecimiento por el galardón y para mostrar el tremendo honor que supuso para él conocer a una de las hijas de Delibes, escritor tremendamente admirado a tenor de sus palabras. Aseguró que «por el hecho de que te den un premio que tiene que ver con Delibes tienes que decir que te gusta este escritor» pero es que reconocía que lo suyo viene de lejos. «Vengo con ello puesto y me gusta desde siempre», aseguró. El hecho de recoger un premio era simplemente «una gozada» y apuntó que «lo recojo con alegría» y más «puesto que es en Ávila», lugar al que no es la primera vez que llega.

«Menos soltura y habilidad que Delibes», aseguró que tenía, pero «nos junta el amor a una ciudad que es Valladolid y el amor por esta castilla eterna. Yo no soy castellano, pero mis padres y mis abuelos sí. Salvando las distancias me pasa como Unamuno (no me comparo con ninguno de ellos), llegué aquí y cuando me he querido dar cuenta llevo 10 años viviendo en un pequeño pueblo de Segovia».

Por supuesto hubo aplauso para aquellos que ayudan a la asociación en su día a día y en eso el reconocimiento fue para la propia Fundación Delibes «pilar fundamental para poder celebrar el centenario el año pasado».

Recordar que estos premios cuentan con la colaboración del Casino Abulense y la Federación de Hostelería y con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, Alquimia y Don Zoilo.