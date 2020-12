Toda la hostelería podrá abrir hoy sus terrazas menos Burgos

Todo el sector hostelero de Castilla y León podrá abrir desde hoy sus terrazas al público, excepto en la ciudad de Burgos, a la espera de que todas las provincias levanten las restricciones impuestas al sector, centros comerciales y gimnasios el pasado 6 de noviembre. Así lo acordó el Consejo de Gobierno, que dio luz verde a la reapertura de la hostelería en Salamanca y León, así como que Segovia pase al nivel tres de riesgo, siendo la primera de la Comunidad en hacerlo. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, informó de que se permite la apertura de las terrazas en toda la Comunidad, con las restricciones previstas del nivel 4, excepto en Burgos capital, donde «no es posible» por la situación epidemiológica. Se trata, dijo, de una decisión del Ejecutivo, no consensuada con el sector, ante las diferentes opiniones existentes. Al respecto, el vicepresidente señaló que los negocios de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Soria y Zamora que decidan no abrir la terraza, con una limitación en el aforo y con los interiores cerrados, podrán no hacerlo, puesto es una alternativa que ofrece la Junta, dijo, para aliviar en cierta medida el «daño» que reconoció se les está haciendo.

Además, Francisco Igea indicó que aquellos hosteleros que decidan mantener cerrados sus negocios podrán mantener a sus trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo, pese a que la Junta permita la reapertura de las terrazas con un aforo limitado. Por ello, explicó que se han dirigido al Ministerio de Trabajo para que esto sea posible. Por otra parte, la Junta acordó levantar las restricciones extraordinarias del 6 de noviembre en las provincias de León y Salamanca, de forma que podrán abrir los establecimientos de hostelería, los centros comerciales y los gimnasios, como se había anunciado.

Por tanto, junto con Ávila se mantienen en nivel cuatro y, por tanto, con restricciones en el aforo del 75% en las terrazas, el 33 por ciento en interiores y con un acceso de un tercio en los centros comerciales y deportivos, y sin consumo en barra. Además, solo se podrá consumir en mesa dentro de los locales, con un máximo de seis personas. En este sentido, Francisco Igea consideró que es posible que el próximo viernes 11 de diciembre se puedan levantar las restricciones al sector de la hostelería, las grandes superficies comerciales y centros deportivos de las provincias de Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico mantiene el cierre perimetral de la Comunidad hasta el 10 de diciembre, pasado el próximo puente. También se mantiene esta medida en las provincias de Ávila y Segovia, a las que ahora se suman León y Salamanca, de forma que la movilidad quedará restringida entre estas y el resto.

Sin fisuras

Por otra parte, Igea expresó el «orgullo» por trabajar en estos meses con Alfonso Fernández Mañueco (PP) y aseguró que «nunca, jamás,», le ha dicho que no se tomara una medida porque les estaban «friendo». El vicepresidente defendió que forman un Gobierno «unido y comprometido» y pidió que no se busque una «fisura» porque no se encontrará, en referencia a las medidas que se adoptan y a sí él las conoce cuando las anuncia el presidente de la Junta, como ocurrió en el último pleno de las Cortes en el que adelantó las aprobadas en el Consejo de Gobierno.