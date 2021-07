Más precariedad laboral, en el colectivo de la discapacidad

Está claro que la covid-19 ha causado estragos y lo sigue haciendo pero quizá de una forma más acusada entre las personas con discapacidad. En ello ha querido incidir Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) quien ha querido advertir de la «precariedad laboral del colectivo de la discapacidad como consecuencia de la pandemia». Aspaym lo conoce de buen grado puesto que en octubre de 2020 retomó su programa de empleo de forma presencial en Ávila y pudo tantear la opinión y realidad de sus usuarios, personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo, quienes les trasladaron que ha habido efectivamente destrucción de empleo, pues algunos lo han perdido o están en ERTE, además de no poder realizar prácticas de las formaciones que tenían en marcha o por el hecho de que se enfrentan a la escasez de ofertas.

Dicho todo esto han sido además testigos de que solo una persona ha tenido la oportunidad de teletrabajar. Ante ello recuerdan que el perfil de las personas que conforman su bolsa de empleo es de «baja cualificación» por lo que «el teletrabajo ha supuesto un hándicap ya que el tipo de trabajo para los que ellos están preparados son trabajos de tipo manual y que requiere actividad presencial» apuntan en un comunicado en el que ahondan en que «la brecha digital también ha supuesto un factor determinante». El lado bueno es que «a muchas personas les ha ayudadao a tomar conciencia de la importancia de estra formados especialmente en el área digital».

Y es que la pandemia ha hecho aflorar el hecho de que vivimos un momento en el que «lo online y lo digital han sido fundamentales» y ahí «el colectivo de personas con discapacidad lo ha tenido muy complicado por la falta de medios, de accesibilidad digital y de conocimientos y formación en estas materias».

Durante este tiempo han trabajado en Aspaym con 96 usuarios (54 hombres y 42 mujeres) y se han realizado nueve contratos.

Más que las dificultades en la contratación en sí los usuarios han tenido problemas por ejemplo a la hora de entregar currículos pero también en las entrevistas pues éstas, telefónicas y breves, no daban la oportunidad a los usuarios de expresarse con soltura y más por la importancia de la comunicación no verbal en esta parte del proceso, explica una de las técnicos de la asociación, Consuelo Muñoz. Desde este programa de empleo también lo han tenido complicado al tener que cambiar la forma de trabajar con los usuarios ya que aunque se han atendido todas las demandas y ha habido cierta normalidad se han tenido que duplicar los recursos de tiempo y esfuerzo pues las intervenciones no podían ser grupales; ahora bien eso ha permitido un trabajo más personalizado y cercano con los usuarios.