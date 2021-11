El Real Ávila se queda a 'cero'

El Real Ávila se ha quedado a cero, seco, sin goles.Tres jornadas consecutivas sin lograr el triunfo y tres partidos consecutivos en los que los encarnados no han sido capaces de ver puerta, la misma que derribaron no hace tanto cuando rebosaban confianza, cuando todo aquello que salía de sus botas era sinónimo de premio. No hace tanto que De Mesa (1),Yeriel (1), Rengel (1), Del Monte (2), Ivi (2) y principalmente Espada (5) convertían en oro todo lo que tocaban.En especial el gaditano, que firmó un gran hat-trick ante el Atlético Bembibre que llevó a los encarnados a ser uno de los equipos más ofensivos de la categoría. Que se lo pregunten al Palencia(3-3), Bembibre (4-0) o Salamanca B (0-3), que comprobaron cómo se las gastaban los encarnados cuando pisaban área rival. Pero de marcar casi 2 goles de media por partido –1,8– en aquellos momentos, a bajar sus estadísticas. En los últimos encuentros, concretamente, a cero. Porque ante Tordesillas, La Virgen del Camino y Santa Marta no lograron ver puerta. En el bajón de energía e intensidad que se les ha visto a los de Rubiato durante fases de los últimos partidos, el bajón de goles y resultados. Son vasos comunicantes.

Buscaron la victoria ante el Santa Marta, como la buscaron ante La Virgen del Camino y el Tordesillas, pero sin gol no fueron capaces de ganar. No hay grietas en el proyecto ni dudas en la propuesta de Rubiato. «Si los jugadores tienen alguna sobre ellos o sobre el conjunto, que la olviden» pedía a los suyos antes de viajar al Alfonso San Casto.La propuesta, la misma que llevó al equipo a la zona alta y devolvió el color y el ánimo a la grada del Adolfo Suárez, está clara, pero falta gol. Toca recuperarlo para darle sentido.

Están caras las ocasiones y el gol en esta Tercera RFEF. No es el equipo encarnado el único que sufre en lo ofensivo.Le cuesta, y mucho, al Colegios Diocesanos UCAVabrirse camino hacia la portería rival. Apenas seis goles en su casillero, demasiado poco para un equipo con argumentos tan contundentes como Aitor, Vicente, Mayorga, Quique o incluso Encinar. «Nos falta gol, nos falta efectividad» señalaba Somoza tras el empate (1-1) ante el Ribert en el Sancti Spíritu. Mejoran los colegiales sus sensaciones, con y sin balón, pero les falta mejorar en lo más importante, el gol.