Dani Rincón, al Roland Garros Júnior

Rumbo a su primer Grand Slam. El tenista abulense Daniel Rincón –18 años– viajará este miércoles a París para la disputa del Roland Garros Júnior, uno de los grandes torneos a nivel mundial y uno de los objetivos del abulense en este 2021 en el que tan buenos resultados está cosechando el tenista de la Rafa Nadal Academy. «Es el objetivo que todos buscamos, el torneo al que todos los jóvenes jugadores queremos ir» comentaba el abulense el pasado mes de abril tras la victoria en el ITF Júnior Plovdiv Tournament.

Aún no hay cuadro oficial para la categoría júnior pero se espera que el abulense dispute el primero de los partidos entre el domingo y el lunes. No obstante será en los próximos días cuando se pueda concretar más de un torneo al que el abulense accederá al cuadro final como cabeza de serie en la lista de participantes que ya se conocen y en la que aparecen los mejores jugadores del World Tennis Tour Junior Ranking, encabezados por el chino Juncheng Shang y seguido por otras figuras dentro del TOP-10 (el abulense, que no ha jugado en las últimas semanas, ha caído al puesto 11 ) como son los norteamericanos MartinDamm, Bruno Kuzuhara o DaliBlanch, el brasileño Pedro Boscardin Dias, el británico Jack Pinnington, el francés Giovanni Mpetshi o el suizo Jerome Kym.

Primer Grand Slam para el abulense, que en este 2021 ya acumula tres victorias en los ITFJúnior, como han sido el XVI ITF Júnior Castellón, en Benicarló, el ITF Júnior Valencia Tennis Center y el ITF Júnior Plovdiv Tournament, tanto en dobles como individual.