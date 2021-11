Fiesta con reivindicación del mundo rural

Decenas de vecinos de los pueblos del Alto Alberche, acompañados por varias autoridades abulenses entre las que se encontraba el presidente de la Diputación, Carlos García, disfrutaron este sábado activamente en la pequeña localidad de Garganta del Villar de la celebración de la VIII del Herradero Tradicional, una fiesta para recordar una secular tradición del campo relacionada con el señalamiento del ganado que sirvió también como reivindicación de unos valores propios que no podemos dejar que se pierdan.

Se iniciaba la jornada festiva a las nueve de la mañana, con tiempo fresco, con la recogida de hierros y del ganado en el corral del concejo, unos cuarenta astados de las razas avileña-negra ibérica y mixta, la mayoría de Garganta del Villar, que estaban preparados para ser herrados para su identificación.

Tras degustar un desayuno tradicional de migas castellanas, el presidente de la Diputación presentó esta VIIIedición del Herradero, para a continuación llevar a cabo el señalamiento con los hierros candentes de las 40 reses para ello preparadas, todo ello amenizado con música de la charanga Armando Jarana.

Fiesta con reivindicación del mundo ruralHubo también una degustación de caldereta de carne de ternera avileña cocinada por los mayores de la localidad, para acabar con una exhibición de doma vaquera que a todos gustó mucho.

«día importante». Eva María González, alcaldesa de Garganta, agradeció a todos los presentes su participación en «un día tan importante» para el pueblo, que aunque en principio no le correspondía celebrar la Feria este año lo había hecho «con mucha ilusión y mucho mimo».

Carlos García, por su parte, manifestó que lo que hacían ayer era «celebrar la esencia del medio rural, defender nuestras costumbres y nuestras tradiciones ya que el pasado año, debido a la pandemia, no lo pudimos hacer».

Tras agradecer su presencia a diputados provinciales, a la jefa del Servicio de Medio Ambiente, Rosa San Segundo, y a varios alcaldes dela zona, se refirió a éstos últimos para decirles que «sois el gran patrimonio que tenemos en nuestros 248 municipios, ya que defendéis todos y cada uno de los días del año los intereses de nuestros vecinos».

Como presidente de la Diputación, añadió, «es un privilegio y un orgullo poderles acompañar para que nuestras tradiciones y costumbres puedan pervivir; ese es el legado que nos han dejado miles y miles de abulenses en todos y cada uno de los rincones de esta magnífica provincia, en especial de esta comarca, y ese es el legado y la entrega que vamos a seguir haciendo desde las instituciones. Nosotros somos los primeros que tenemos que defender y dar la cara, no solamente en los momentos buenos, sino también en estos días en los que apoyamos a sectores estratégicos tan importantes en la provincia como la agricultura y la ganadería, destacando la importancia que tiene el sector de la agroalimentación».

Por eso, siguió, «es tan importante la coordinación institucional entre ayuntamientos y diputación de cara al futuro, para intentar paliar los grandes problemas que tenemos como territorio, como provincia de interior», y para eso «tenemos que aprovechar también todas y cada una de las diferentes sinergias de todas aquellas oportunidades existentes. Única y exclusivamente quien no ha nacido, quien no vive, quien no pasa largos tiempos en el medio rural es quien lo critica, esas personas que siempre están focalizando el interés en la centralización de servicios olvidando a gran parte del territorio».

La Diputación Provincial, aseguró su presidente, «es un elemento más en esa cadena de compromiso, de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio, que también quiere agradecer su colaboración a todos y cada uno de los vecinos de Garganta del Villar y de otros pueblos cercanos».

Carlos García acabó su discurso festivo y reivindicativo que «vamos a seguir trabajando por los 100.000 abulenses que viven en el mundo rural y, no tengan ninguna duda, para que todas estas costumbres, nuestra cultura y nuestro patrimonio no solamente se defiendan en el presente sino que también se trabaje con ellas de cara al futuro».