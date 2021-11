Mercedes pide revisar el duelo Hamilton-Verstappen en Brasil

El equipo de Fórmula 1 Mercedes ha apelado la decisión de Dirección de Carrera de no sancionar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por su incidente con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) durante el Gran Premio de Brasil, argumentando que existen "nuevas evidencias" con las imágenes de las cámaras 'on board', que no se revisaron durante la carrera.

"Mercedes-AMG Petronas Team confirma que hoy hemos solicitado un derecho de revisión en virtud del artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional, en relación con el incidente de la curva 4 entre el coche 44 y el coche 33 en la vuelta 48 del Gran Premio de Brasil de 2021 sobre la base de una nueva evidencia no disponible para los comisarios en el momento de su decisión", señaló en un comunicado.

Durante la vuelta 48 de la carrera del domingo en Interlagos, Verstappen realizó una dudosa maniobra de no trazar la curva 4 cuando Hamilton le tenía superado; el holandés se salió de la pista y obligó al inglés a reaccionar para evitar el contacto. Dirección de Carrera decidió que no era necesaria ninguna investigación del accidente y el de Red Bull no fue sancionado.

Sin embargo, el director de carrera de la Fórmula 1 Michael Masi, reconoció el lunes que no se habían revisado las cámaras 'on board' de los monoplazas del holandés y del inglés durante la carrera, y admitió que podrían haber sido una prueba "absolutamente irrefutable" para sancionar al primero.