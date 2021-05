La calculadora, al rojo vivo en las cuentas de la salvación

El triunfo del pasado sábado ante el UD Santa Marta (2-0) fue un paso en firme y contundente del Colegios Diocesanos UCAV hacia la salvación, mucho más a medida que la jornada arrojó resultados como el empate de La Granja (0-0) ante elSalamanca B o la derrota (1-0) de La Bañeza ante el Real Burgos. Un gran paso pero ni mucho menos definitivo. Porque la calculadora de los equipos está más que nunca al rojo vivo en un final de temporada en el Grupo E que sigue arrojando infinidad de combinaciones y opciones para una permanencia y salvación a la que quieren y buscan agarrarse todos los equipos. Y no son pocos. La acaricia el Colegios Diocesanos UCAV (36), al que le podría incluso valer simplemente con ganar en su última jornada a La Bañeza, pero con la que también sueñan el UDSanta Marta (34), La Bañeza (33), el Bupolsa (33) o La Granja (33). Y estos dos últimos equipos –los segovianos tienen el hándicap de que sólo pueden alcanzar los 39 puntos– se han metido en la pelea como invitados a última hora. Los 42 puntos que puede sumar como máximo el Colegios Diocesanos le darán la permanencia de manera matemática, pero todo lo que no sea alcanzar esa cifra obligaría a cruzar los dedos a la espera de que otros resultados –hay cruces directos entre rivales– le dieran la permanencia. No será sencillo, pero los de Somoza van dando pasos adelante.

«Seguimos vivos» decía el técnico abulense tras vencer a los tormesinos. No es para menos para un equipo que se levantó tras una profunda crisis de resultados y que con cuatro victorias en los últimos cinco partidos ha recuperado la iniciativa. Tanto que ahora son terceros y han superado en la clasificación al Santa Marta y La Bañeza, a los que tienen el average particular ganado. «Vernos por delante es importante».Y es que el desgaste de remar contra corriente no ha sido sencillo. El próximo sábado, duelo directo ante elSalamanca B en El Helmántico.

No es sencilla la situación de la Cebrereña, penúltima y que salió ‘viva’ de la jornada de descanso aunque al límite. Siete puntos les separan de la salvación y nueve quedan por jugar. El próximo fin de semana visitarán el Mariano Haro –domingo a las 18,00 horas– en un partido en el que buscarán los tres puntos, aunque no es lo único que necesitan. Deben fallar otros y el tiempo y el margen se agota.