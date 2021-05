Un vistazo a un ciclismo de otra época, de los años 60 del siglo pasado, de bicicletas pesadas y algo de pillería; de gestas históricas y de alguna que otra leyenda; de rivalidades en la carretera y también fuera de ella; de un deporte que poco tiene que ver con el que estos días se puede ver en el Giro de Italia;de recuerdos y maillots antiguos; de un ciclismo, en definitiva, que «nos recuerda de dónde venimos», como dijo un ganador del Tour de Francia, presente este miércoles en Ávila. Eso, y un reconocimiento expreso a la figura de Julio Jiménez, fue principalmente la mesa redonda que se organizó por parte del Archivo Histórico Provincial de Ávila, dependiente de la Junta de Castilla y León, con motivo de la clausura de la exposición fotográfica ‘Julio Jiménez, grimpeur du ciel’, que cierra sus puertas este viernes y cuyos fondos han sido cedidos por el Relojero de Ávila al Archivo. «Tendré que ir regalando cosas», comentaba el propio Julio, «tengo todavía muchas en casa», lamentando no encontrarse en un mejor momento, «achaques de la edad», para disfrutar más de lo que lo ha hecho enseñando la exposición «a mucha gente que ha venido de fuera para verla», y que ha podido comprobar, en parte, cómo era el ciclismo de aquella época de Julio Jiménez, «una figura que estará vigente durante años, me atrevería a decir que durante siglos», aseguró José Francisco Hernández Herrero, delegado territorial de la Junta de Castilla y León.

Amigos y compañeros de Julio Jiménez, de su época de corredor, estuvieron presentes entre el público, y repartidos entre la mesa y el auditorio un buen puñado de representantes del mundo de ciclismo comenzando por dos ganadores del Tour de Francia, Carlos Sastre y Pedro Delgado, y siguiendo por Ángel Arroyo, José Miguel Echavarri, Ángel Vallejo, Jesús Rodríguez ‘El Pájaro’, JuanCarlos Arribas, David Navas,Enrique Sanchidrián, Víctor Sastre, Roberto Coca y Ramón Fidalgo, entre otros.

Entre todos rememoraron un ciclismo que «no tiene nada que ver con el de hoy en día», tal y como aseguraba Pedro Delgado, para quien es muy importante en el mundo del ciclismo «saber de dónde venimos, para darnos cuenta de lo que ahora tenemos». Delgado no dudó en calificar de «superhéroes» a los corredores de aquella época, «que con esas carreteras, esas bicicletas o esos desarrollos, realzan mucho más el esfuerzo».

Todos los presentes en la mesa destacaron la importancia de Julio Jiménez en el panorama del ciclismo nacional de aquellos años, y ahora aún recordado, por mucho que «se quedara cerca de ganar un Tour o un Giro, sólo le faltó ese punto de suerte que siempre hace falta», recuerda Delgado, lo que no impide que el ‘grimpeur du ciel’ quede para siempre en la memoria de los aficionados, lo que le recompensa, tal y como dijo el protagonista de la tarde «los malos momentos y dificultades que tuve que pasar para ser ciclista. Me siento muy querido por todos, y eso me emociona».