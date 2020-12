Caro muestra su apoyo a las personas con discapacidad visual

El secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, acompañado de la responsable de Igualdad de la Ejecutiva Provincial, Silvia Llamas, visitaron este jueves la nueva sede de la ONCE en la capital abulense.

Jesús Caro indicó que «la irrupción de la pandemia del Coronavirus ha supuesto un cambio de escenario para toda la sociedad, destapando carencias ocultas y acelerando la digitalización del empleo, la educación y el comercio entre otros. Para los colectivos de personas con discapacidad, ha supuesto un nuevo reto al que adaptarse y generado nuevas barreras que superar».

«Así, el teletrabajo ha traído nuevas barreras de comunicación y soluciones tecnológicas para las personas con discapacidad visual y auditiva. Además, las personas con discapacidad cognitiva han sufrido distintas muestras de discriminación y falta de empatía durante el confinamiento y las medidas posteriores», dijo el secretario general del PSOE de Ávila quien mostró su compromiso y el de todos los socialistas «por implementar medidas que hagan de esta sociedad, un lugar adaptado a todos».

Caro, acompañado de Silvia Llamas, realizó estas declaraciones en una visita a las nuevas instalaciones de la ONCE en Ávila, donde se interesó por todas las acciones que realiza a la institución y donde manifestó su intención de recuperar una iniciativa parlamentaria socialista para introducir el braille en las etiquetas, al menos, de productos de primera necesidad.

El también senador abulense recuerda que «la falta de etiquetado en braille de los productos genera una dificultad enorme, limita la autonomía de las personas ciegas, generando confusiones desagradables e incluso peligrosas, por intolerancias, por ejemplo. Además, la falta de autonomía produce inseguridad y estrés».

Al mismo tiempo, Jesús Caro agradeció a los responsables de la ONCE «el habernos recibido» y expresó su intención de colaborar estrechamente para avanzar en más y mejores servicios para las personas con discapacidad visual.