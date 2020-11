Bosch y BASF avanzan en el futuro de los cultivos

La agricultura se enfrenta a retos que eran inimaginables hace tan solo unas décadas. Naciones Unidas prevé que la población mundial, para el año 2050, ascienda a casi 10.000 millones de habitantes (un 20% más que hoy) que, evidentemente, tendrán que alimentarse. Y para alimentarse van a depender casi completamente de los cultivos, tanto directamente como de manera indirecta a través de la elaboración de piensos para obtener productos de origen animal como la carne, los huevos o la leche.

Para abastecer esa desatada demanda, el planeta es el que es: la superficie de cultivo no es infinita, el agua disponible es limitada, el clima está cambiando y volviéndose más imprevisible, las plagas se desplazan hacia lugares en donde no se conocían… Por lo que no queda más remedio que investigar y aplicar esas investigaciones al día a día de los profesionales que cultivan la tierra para que, sin desgastar el medio ambiente más de lo que ya está, se puedan incrementar las producciones y cubrir las necesidades nutricionales de todo el mundo. Esto, además, ayudará a fijar población en un medio rural cada vez más vacío.

En esa dirección ha surgido la colaboración entre las empresas Bosch y BASF Digital Farming que se anunció hace unos días encaminada a comercializar conjuntamente soluciones digitales para la agricultura en todo el mundo. La combinación de la experiencia de ambas empresas con servicios de hardware y software de última generación tiene como objetivo facilitar el acceso del agricultor a nuevas opciones diseñadas específicamente para él. El acuerdo se firmó el pasado 10 de noviembre y la nueva empresa se establecerá en Colonia (Alemania) en el primer trimestre de 2021, tras haber obtenido la aprobación de las autoridades antimonopolio pertinentes.

Bosch aportará «significativos» conocimientos en términos de hardware, software y servicios digitales, mientras que BASF Digital Farming, gracias a sus productos digitales bajo la marca xarvio, ofrecerá herramientas para la toma de decisiones agronómicas automatizadas en tiempo real y específicas para la eliminación de las malas hierbas.

Los dos primeros productos que se lanzarán al mercado, ambos después de haber sido probados en condiciones de campo reales, serán una versión del sistema Intelligent Planting Solution (IPS), con inteligencia digital mejorada para la siembra y la recomendación de abonado, así como la aplicación inteligente o Smart Spraying, que combina la tecnología y el software de los sensores de cámara de Bosch con la plataforma de optimización de la producción de cultivos de xarvio, lo que se traduce en que a la hora de aplicar herbicidas se diferenciará entre las malas hierbas y las plantas cultivadas, optimizando así su uso; el proceso lleva apenas unos milisegundos y las zonas libres de malas hierbas no reciben producto.

El sistema Smart Spraying estará conectado con el Field Manager de xarvio, que ayudará al agricultor a tomar decisiones relativas a diferentes áreas de su trabajo con el objetivo de sacar el mayor partido posible a cada parcela de una manera sostenible. Se podrá comprobar en cualquier momento el estado de los cultivos y obtener recomendaciones para la aplicación de diferentes productos en cada zona del terreno.

«Estas innovadoras prácticas de agricultura de precisión permiten lograr una gestión eficiente de los recursos, beneficiando a los agricultores y al medio ambiente», han declarado ambas empresas. Dependiendo de las condiciones de cada zona, esto puede dar lugar a una menor necesidad de productos fitosanitarios en aplicaciones específicas. En la fase experimental la aplicación inteligente muestra una reducción de los volúmenes de herbicidas de hasta un 70%.

«Gracias a la conexión de la maquinaria agrícola mediante sensores de alta tecnología, software inteligente y productos digitales, podemos hacer que la agricultura del futuro sea más eficiente y, al mismo tiempo, más respetuosa con el medio ambiente», asegura Andrew Allen, responsable de Bosch. «Ambas empresas están comprometidas a invertir tiempo y recursos en actividades conjuntas que lleven al desarrollo de nuevas tecnologías de precisión sostenibles, que mejoren las prácticas y los resultados agrícolas», añade Vincent Gros, presidente de la División de Soluciones Agrícolas de BASF.

Sin salir de casa

En España también se trabaja para mejorar los rendimientos agrícolas de manera sostenible, y un buen ejemplo de ello es el acuerdo firmado hace escasas fechas entre Suez Agriculture y la Universidad de Córdoba con el objetivo de fomentar la formación de jóvenes universitarios e impulsar un modelo de agricultura más sostenible, a través del desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan la implantación de sistemas de riego inteligentes que permitan un mayor y mejor control sobre el estado y la evolución de los cultivos, con la vista puesta en el agricultor, para incrementar la producción y la rentabilidad.

La hoja de ruta del acuerdo se centra en abordar los sistemas de riego de precisión, las nuevas tecnologías y TICs aplicadas a la gestión del riego, la aplicación de la inteligencia artificial y el big data para la gestión del agua, el diseño y el manejo óptimo de los sistemas de distribución de agua, el control inteligente de las redes de distribución y la optimización del binomio agua-energía en la agricultura del regadío.