El Ejército, institución española que más ha evolucionado

«El Ejército en este momento creo que es la institución en España que más ha evolucionado en todos los conceptos. En cualquier concepto que quiera analizar verá que el Ejército es la institución que más ha avanzado, con diferencia. Más visibilidad, operaciones en el exterior en aras de conseguir la seguridad, tanto en el territorio nacional como en nuestro entorno europeo o mundial». Son palabras del coronel Álvaro Capella Vicent, el nuevo subdelegado de Defensa de Ávila. Hoy juró el cargo en un acto que se llevó a cabo en la Subdelegación de Defensa de Ávila y que fue presidido por el coronel José Ángel García Lidón, subdirector General de Administración Periférica. También estuvo presente el coronel Joaquín Blanco González, delegado de Defensa de Castilla y León, además de las primeras autoridades provinciales y locales.

El nuevo subdirector de Defensa de Ávila, ha sustituido en el cargo al teniente coronel José Bleda, que durante algo más de un año ha sido el jefe de esta unidad de forma provisional.

El coronel Capella sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación que la creación de la UME Unidad Militar de Emergencias) ha sido «un antes y un después para que la población vea el sentido de las Fuerzas Armadas, que están ayudando en cualquier tipo de catástrofe. El caso de la pandemia se ha visto que el Ejército desde el primer momento dio un paso al frente y participó y está participando todavía. En Ceuta, ahora está el Ejército para echar una mano. El concepto que la población tiene que tener es que las Fuerzas Armadas están aquí para apoyar, para ayudar, para servir a la población de la que dependen, que es la nacional. Nosotros somos voluntarios para lo que nos digan».

El comandante indicó que este nuevo cargo supone un nuevo reto en su dilatada y brillante carrera militar. De hecho, en los últimos años ha estado en misiones importantes internacionales como la que le llevó hasta el Líbano como máximo responsable de la misión española, o en su último destino al mando del Regimiento Acorazado número 10 de Córdoba. «Vengo a Ávila, una ciudad que no conozco, pero que en pocos meses intentaré ser un abulense más. Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, en aras de que se conozca un poco más lo que es el trabajo del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas: quienes somos, qué hacemos y para qué estamos. Ese es el motivo fundamental».

Reconoció también que todo lo que había recibido de esta ciudad, tanto de compañeros como de como de abulenses que conoce, es todo positivo. «Ávila es una ciudad, no muy grande, cerca de 59.000 habitantes. Procedo de un pueblo de Castellón y mi mujer de una ciudad también de este nivel, Villareal, que tiene 58.000 habitantes. Creo que es un lugar perfecto para vivir unos años nosotros aquí y terminar aquí mi carrera militar. Toda la información que he recibido es positiva. Además, me encanta la ciudad. Estuve ayer paseando y es magnífica. Y muy bien cuidada y limpia. Su muralla es la mejor cuidada de Europa».

En otro momento de su intervención reconocí que venía a crear equipo. «Soy defensor del equipo más que de las individualidades y con el magnífico equipo que tenemos, con su experiencia, podemos ayudar a esta provincia para que se conozcan mejor a las Fuerzas Armadas. Cualquier propuesta que reciba de cualquier autoridad la acogeré con muchísimo cariño. Con la finalidad de que no solamente España y las Fuerzas Armadas sean mejor, sino que la misma provincia de Ávila también lo sea».