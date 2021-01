El PSOE ve el Plan de Turismo «escaso» y «poco concreto»

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, calificó este viernes el nuevo Plan de Turismo como de «escaso», «demasiado generalista» y «poco concreto».

En un encuentro con los medios al que también asistió la concejal Eva Arias, Vázquez reflexionó sobre una estrategia de turismo que, dijo, se echaba en falta en la ciudad desde el año 2015, cuando concluyó la última estrategia de turismo planteada, y que, recordó, ha supuesto una inversión de 3.000 euros.

Un documento que, explicó, el grupo municipal socialista ha firmado «porque no habría sido coherente pedir una estrategia y no participar de ella», además de que no «hubiera sido responsable», dijo, «no hacer aportaciones a un sector que es de los que más está siendo perjudicado por la crisis económica derivada de la sanitaria».

Bajo estas premisas, Vázquez insistió en que «el documento que se ha firmado es escaso». Y «aunque se ha dejado abierto», mencionó un recurso que, dijo, se emplea muy a menudo en este tipo de textos, «debería haber tenido un contenido más preciso y no ser tan generalista».

Habló, por ejemplo, de cómo el documento, que tiene una validez hasta el año 2023, se ha enfocado a la situación de pandemia cuando, considera Vázquez, «debería haber ido más allá».

Lamentó también la portavoz socialista el que haya faltado «cierta participación». Y no se refería únicamente a la participación ciudadana, apunta, sino, también, a la de otros colectivos e instituciones como las universidades o los guías turísticos como, resaltó, había propuesto su grupo.

Abundó Vázquez en la idea de que la recién firmada estrategia para el turismo es poco concreta al no presentar actuaciones determinadas.Algo que, en su opinión, se traduce en que finalmente será difícil tener claro si se han cumplido o no ciertos objetivos.

Y a eso añade, además, el hecho de que, denunció, el plan no cuenta con un calendario de actuaciones concreto más allá de la celebración del Año Jubilar en 2023. «Estas generalidades conllevan que no sepamos qué se va a hacer en determinadas cuestiones», planteó la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Ávila.

Habló también de cómo su grupo echa en falta la inclusión en el plan del deporte como reclamo turístico, así como el que no se potencie Ávila como ciudad de congresos.

El turismo gastronómico y de naturaleza tampoco reciben, en opinión de Vázquez, el trato que deberían tener en la nueva estrategia de turismo a la que, subrayó, además de todo esto le falta una memoria económica. «No se recoge una cantidad que sirva de base a la hora de contemplar partidas en los próximos presupuestos. Y esto deja a la estrategia coja».

lentitud de reflejos. Antes de concluir su intervención, Vázquez quiso hacer referencia directa a la Concejalía de Turismo, a la que acusó de «lentitud de reflejos».

«Debería haberse convocado ya, con la puesta en marcha de este plan, una Mesa de Turismo», consideró la concejal del PSOE, que alertó también sobre la falta de planificación más inmediata, la que atañe al 2021.

En este sentido mencionó la proximidad en fechas del Carnaval y de la Semana Santa. «Habría que estar hablando ya de posibles alternativas a la suspensión», consideró Vázquez.