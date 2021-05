La mala suerte condena a la Cebre

La CulturalDeportiva Cebrereña se asoma peligrosamente al pozo de un descenso al que ya ha caído el Real Burgos y en el que han quedado al filo los de Pepe García. Cuatro partidos y 12 puntos les quedan por delante a los de El Mancho ÁngelSastre, a nueve de los puestos de permanencia. Seguirán peleando los culturalistas, como lo pelearon ante el Salamanca B, uno de los candidatos para la salvación. Lo son por puntos, por jugadores y este domingo porque tuvieron la fortuna de su parte ante una Cebrereña que no la tuvo de cara.Porque hasta en dos ocasiones se encontraron con el palo en una tarde en la que trataron pero no pudieron darle la vuelta al marcador que Ibra ponía de cara para los salmantinos en la primera mitad. Y es que el combinado verdiblanco, que sigue pagando caro la plaga de lesiones que arrastran los de Pepe García, no consiguió hacerse con esa ansiada victoria que necesitaba como agua de mayo ante un Salamanca B que salió muy bien plantado al césped de El Mancho Ángel Sastre.

Desde el primer instante del partido el conjunto de Javi Guillén logró imponer su fútbol dominando el balón y haciendo correr a los hombres de Pepe García. Aún así las mejores jugadas para el club salmantino llegaron como fruto de las buenas acciones individuales de Motos, que fue un autentico dolor para Sugus y Ruba, que sufrían para parar al atacante. El extremo derecho logró desbordar en varias ocasiones a la zaga verdiblanca hasta ganar línea de fondo, pero Clay Silva no estuvo afortunado de cara a gol para finalizar las jugadas.

La Cultural Deportiva Cebrereña gozó de varias oportunidades gracias a jugadas de balón parado pero sin fortuna. No tuvo la tarde a balón parado Terleira, un especialista. No encontró la meta defendida por Martín. La más clara llegaría en jugada y la tuvo en sus botas David Terleira que, tras una gran jugada de Pichu y Manu, logró hacerse con el esférico dentro del área y sacó un disparo mordido que se estrelló en el palo.

No le sonreía la suerte a los verdiblancos, que se llevarían el verdadero mazazo a la vuelta de vestuarios cuando en los primeros compases de la segunda mitad Ibra cazó un balón filtrado a la espalda de la defensa verdiblanca y solo ante Garrosa mandó el disparó al fondo de la portería para hacer el 0-1.

Se le ponía el partido en contra para los intereses de los locales. Pese a ello los culturalistas se lanzaron a por el gol por todos los medios que les metiera en el partido y en la pelea por la permanencia. Pero cuando no se toparon con una zaga salmantina muy bien plantada, se toparon con el travesaño, que repelió un brillante disparo de Terleira tras una dejada con el pecho de Manu en la frontal. Era la segunda vez en la que el pichichi y capitán del equipo se encontraba con la madera.

En los últimos compases, cuando ya parecía que el partido estaba listo para sentencia, los jugadores verdiblancos reclamaron un penalti sobre Ruba que Hernández Álvarez, colegiado del encuentro, decidió no señalar.Sería la última acción reseñable de un partido que llegó a su final dejando al conjunto abulense en una situación muy complicada de cara a esa ansiada permanencia. Cuatro partidos les quedan a los de Cebreros. Deben ganarlos todos y esperar que sus rivales no consigan sumar. Demasiado complicado.