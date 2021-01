La ciudad de Ávila estrena 120 bancos y 250 papeleras

Ávila estrena bancos y papeleras nuevas. El Ayuntamiento de la ciudad se ha gastado 47.000 euros en la adquisición de 120 bancos y 250 papeleras para "cumplir el compromiso de renovar el mobiliario urbano, que estaba muy deteriorado y en algunas zonas era escaso", según detalló este miércoles el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. El Consistorio, a través de las recién creadas Brigadas de Intervención Rápida, ha empezado a intalar estos nuevos elementos para reponer los que se encontraban deteriorados y para llegar a donde antes no había, como en la calle Camino del Gansino, una acera larga en la que camina mucha gente mayor que no tenía dónde poder hacer un alto en el camino. Precisamente durante la comparecencia del alcalde una pareja de señores mayores que transitaba por la zona se refirió al banco recién colocado como "una bendición".

Además, Sánchez Cabrera explicó que los bancos, que han tenido un coste de unos 200 euros, son "de madera técnica con una estructura de acero galvanizado", un material que no necesita tratamiento y de mayor duración, al resistir mejor las inclemencias del tiempo "y esperemos que el vandalismo urbano, que en Ávila también hay casos". En cuanto a las papeleras, que han costado cerca de 60 euros, son de PVC y proceden de material reciclado, con lo que "también contribuimos al desarrollo sostenible". En este sentido, el alcalde animó a los abulenses a cuidar el mobiliario urbano porque "es algo que pagamos todos con nuestros impuestos", recordó.

Los bancos y papeleras, que salieron a concurso el año pasado, van a llegar a las distintas calles del municipio próximamente, bien para sustituir los elementos deteriorados o para atender a las necesidades existentes. En cuanto a los plazos, explicó que se irán colocando en la medida que el personal municipal pueda hacerlo, no en vano "ahora también están empezando a atender todas las necesidades que aparecen después de la nevada, como tapas movidas y baldosas o bordillos levantados".

Preguntado por el proyecto de presupuestos para 2021, el regidor explicó que, una vez que el nuevo interventor está tomando contacto con el proyecto del equipo de gobierno, "esperemos que en los próximos días podamos presentarlo a los abulenses y facilitárselo a los grupos de la oposición para que puedan trabajar en él y que todos contribuyamos a tener el mejor presupuesto". Sánchez Cabrera recordó que "tomamos la decisión de prorrogar los presupuestos de 2020 y en cuanto podamos queremos tener los de 2021 porque es un año muy importante y tenemos muchos proyectos previstos para poner en marcha y desarrollar a lo largo de 2021 y 2022". Sobre si recogerán las ayudas directas que piden los sectores afectados por la pandemia, no quiso desvelar detalles "por respeto a los compañeros", pero avanzó que el Ayuntamiento "es sensible a las necesidades de los vecinos, empresas y autónomos y siempre va a colaborar en la medida de las posibilidades, que no son todas las que nos gustaría y las que se pretenden" por "la situación difícil" en que está el Consistorio, pero "entre todos colaboraremos", matizó.