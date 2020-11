Sacyl descarta volver a la atención presencial por el riesgo

Sacyl no volverá, por el momento, a las consultas presenciales ante el riesgo de contagio por el elevado grado de incidencia del coronavirus enCastilla y León. Así lo reconoció ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que descartó reanudar las consultas directas presenciales en los centros sanitarios de la Comunidad en estos momentos ante el alto grado de incidencia de covid y el riesgo de contagio que existe tanto para pacientes como para los profesionales sanitarios. «Hay que entender que la atención telefónica, dicho por el Ministerio de Sanidad, es un acto sanitario en sí mismo. No podemos ahora mismo, con esta incidencia, hacer una atención directa presencial porque no podemos acumular personas en las salas espera que pueden tener covid y no saberlo», manifestó Casado en Burgos, al tiempo que apostilló que «y si no lo saben y están en un espacio cerrado, puede entrar una persona y salir 20 personas infectadas por la covid».

En declaraciones a los medios durante su comparecencia telemática junto al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, explicó que este es «el motivo fundamental por el que se sigue haciendo el filtro a través de la consulta telefónica». Si bien, precisó que hay una indicación por parte de la Consejería para, por una parte, atender a los pacientes crónicos y a pacientes programados que tengan alguna enfermedad por la que tengan que ser seguidos de manera puntual, y si es posible se haga de manera presencial, según informa Ical.

Es decir, relató Casado: «Recibes la llamada, está contando a alguien que por ejemplo le duele la tripa, le pregunta cuestiones claves para saber si puede ser sospechoso de covid y si no es sospechoso le cito en un momento puntual» y agregó que «si es sospechoso de covid le cito pero en el circuito covid». La consejera de Sanidad subrayó que esto es «importante» porque «también hay que velar por la seguridad de los profesionales» que, defendió, «tienen que saber si están atendiendo a una persona que está infectada o a una persona que no lo está».

Por lo tanto, aseveró que «hay que proteger a la población para que no se contamine en las salas de espera y también a nuestros profesionales para que no se contaminen sin saber si están atendiendo a una persona contagiada o no».

Asimismo, Verónica Casado se refirió a la «apuesta» del Gobierno autonómico en esta «segunda etapa» de la pandemia, que es «no dejar de lado a la patología no covid». «Es importante que centremos nuestros esfuerzos en la covid pero también es importante que aquellas tipologías tiempo-dependientes, como puede ser el cáncer, un parto, un ictus, la sepsis... sean atendidos lo antes posible», dijo, y para eso, apostilló, «es muy importante y agradecemos el esfuerzo que se está haciendo en el HUBU para intentar mantener la actividad no covid».

Restricciones en Burgos

Ayer se conoció que la capital burgalesa, con unos 175.000 habitantes, cerrará a partir de mañana y hasta el 3 de diciembre su actividad de ocio, cultura y deporte, catorce días en los que además se amplían las medidas más estrictas que funcionan desde el 12 de noviembre que reducen los encuentros públicos y privados a tres personas. Así lo acordó la Junta, que eligió ese refuerzo de medidas en la capital burgalesa, donde la curva sigue subiendo, pese a las que ya se han puesto medidas en marcha, y este lunes anotó una incidencia acumulada a 14 días de 1.845 casos, y de 1.051 a siete días. Las medidas suponen el cierre al público de bibliotecas, archivos, museos, cines, teatros, centros de ocio infantil, atracciones de ferias, plazas de toros, así como suspender la práctica deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico. Además, se firmó la prórroga del acuerdo que permite en Burgos, otros 14 días, la limitación de reunión a grupos de 3 personas.