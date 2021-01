5.700 universitarios se oponen a los exámenes presenciales

Más de 5.700 personas se han sumado a alguna de las diferentes peticiones dirigidas a las cuatro universidades públicas en Castilla y León para solicitar que los exámenes de enero no se tengan que realizar de forma presencial sino 'on line' para evitar los contagios masivos por el COVID-19.

En concreto, en apenas cuatro días, más de 2.500 ciudadanos han firmado en la plataforma Change.org a favor de la petición iniciada por los estudiantes de la Universidad de Valladolid (UVa) para luchar contra la "pasividad" de la institución: “La normativa de seguridad de la UVa indica que para mejorar la ventilación se deben realizar estos exámenes con ventanas abiertas, y recordemos que tenemos temperaturas bajo cero”, apuntaron en un texto recogido por Ical. Además, los alumnos recordaron que algunos estudiantes que residen en los pueblos les resultará imposible asistir a los exámenes debido al mal estado de las carreteras.

La Universidad de Salamanca (Usal) es destinataria de la otra petición que más firmas ha conseguido hasta la fecha en la Comunidad. Un alumno del grado de Economía de la USAL ha iniciado esta petición que ya suma 1.800 apoyos porque cree que “tal y como está la situación, lo más razonable para evitar los contagios sería realizar los exámenes 'on line'”. Cree que es una “incoherencia” que “no se nos permita juntarnos en grupos de más seis personas pero sí que vayamos decenas de alumnos a una misma aula, aunque sea con las ventanas abiertas”. “Teniendo en cuenta que tenemos unas temperaturas aproximadas de cero grados, esto nos llevará a hacer los exámenes unas condiciones no aptas para su correcta evaluación. Por eso pedimos un cambio en la forma de evaluación a favor de exámenes 'on line', por la seguridad y la salud no solo del alumnado sino también del personal docente y las familias” - explica el impulsor de la iniciativa.

A las peticiones de Valladolid y Salamanca se suman otras dos en Burgos y León. En el caso de la UBU, más de 900 personas han solicitado que los exámenes sean 'on line'. “Los estudiantes universitarios vemos incoherente e innecesario el hecho de realizar los exámenes de forma presencial, poniendo en riesgo la salud de la comunidad universitaria y sus familias. Entendemos que la Universidad de Burgos, con la inversión en medios tecnológicos que hizo durante la cuarentena para impartir docencia, debería de verse capacitada para la realización de los exámenes telemáticamente", recoge la propuesta de los alumnos. En la ULE, ya son 600 las personas que se han sumado a una iniciativa similar al considerar que “las medidas propuestas hasta la fecha son insuficientes”.

Estas peticiones se enmarcan en las planteadas en otros campus universitarios de España. En muchas de las comunidades, los alumnos critican que las clases del primer trimestre hayan sido 'on line' y que ahora se obligue a la presencialidad de estos exámenes.