Carreño cae en las semifinales ante Khachanov

El tenista español Pablo Carreño ha perdido frente al ruso Karen Khachanov en las semifinales del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputadas en el Centro de Tenis Ariake, en dos sets, por 6-3 y 6-3 en un partido en el que su rival fue muy superior, y peleará este sábado por la medalla de bronce.

Pablo Carreño no tuvo opción alguna frente a la 'apisonadora' Karen Khachanov, duodécimo cabeza de serie, y buscará subir al podio olímpico contra el perdedor de la otra semifinal que enfrentará también este viernes al serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev.

Con un servicio demoledor (12 saques directos) y un juego sólido desde el fondo de la pista asentado en la potencia de su derecha, el pupilo del español 'Pepo' Clavet se mostró muy superior a Carreño, que no encontró la fisuras en su rival y tan solo dispuso de una bola de 'break' en todo el partido.

El guion se repitió en ambos sets. Con 3-2 a favor, Khachanov rompió el servicio del asturiano, sexto favorito de Tokyo 2020 y al que se le vio fatigado por el desgaste del triunfo ante Medveded, y no le permitió recuperarlo en ningún momento con un saque efectivo y un golpe de derecha que le han catapultado a disputar su primera final olímpica.

Tan solo hubo un atisbo de esperanza para Carreño en el quinto juego de la segunda manga, en el que dispuso de la única bola de ruptura en todo el pulso, pero la cinta le negó el sueño de la medalla para el que tendrá que rehacerse, pues tendrá que pelear contra un rival duro, Djokovic o Zverev.

"Karen ha estado de diez y no me he sentido cómodo en ningún momento. He intentado hacer cosas diferentes, pero no han salido. Hay que pensar en recuperarme mentalmente y físicamente. Son unos Juegos y una oportunidad muy grande y que habría firmado antes de jugarlos", manifestó en declaraciones a Televisión Española.