Acusados de prevaricación en Mombeltrán

La Audiencia Provincial de Ávila acoge esta semana un juicio oral en el que comparecen como acusados los dos últimos alcaldes de la localidad de Mombeltrán, el actual Francisco H.C., y su antecesor, Julián M.N, por un delito de prevaricación administrativa.

Los hechos se remontan varias décadas atrás y tienen que ver con las quejas presentadas en el Ayuntamiento durante años por un vecino de la localidad a causa de los ruidos que generaba un bar de la localidad y que, según coinciden tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, no fueron tenidas en cuenta por ninguno de los alcaldes.

En la sesión de este miércoles, comparecieron además de los dos acusados, la acusación particular y cuatro testigos: tres vecinos de la zona en la que se producían las molestias del bar en cuestión y el hijo de la acusación particular, que testificó también en calidad de vecino afectado por las molestias.

El Ministerio Fiscal defendió en su exposición el que los acusados, aprovechando su condición de alcaldes de Mombeltrán, cada uno durante su mandato (entre el año 1987 y la actualidad) y teniendo conocimiento de las numerosas quejas presentadas tanto por escrito como de manera verbal por este vecino a causa de las molestias que le generaba el Bar Esperanza (después conocido también como la Taberna del Villano y que en la actualidad está cerrado), no sólo omitieron las inspecciones acerca de las posibles infracciones, sino que tampoco recabaron auxilio de otras administraciones, como podría haber sido la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León. Y todo, insistió el fiscal en sus intervenciones, pese a los requerimientos recibidos al efecto por el Procurador del Común y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para los acusados 15 años de inhabilitación especial para empleo de cargo público. Una pena a la que la acusación particular suma además tres años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y una indemnización de 10.000 euros por el daño moral ocasionado.

Por su parte, las defensas de los acusados solicita la libre absolución de sus defendidos.

décadas de problemas. La primera sesión del juicio, que continuará mañana con la declaración de dos agentes de la Guardia Civil, sirvió para recordar las décadas de problemas que se han vivido en Mombeltrán a raíz de la presencia de un bar, El Bar Esperanza, en la localidad.

Según lo declarado tanto por la acusación particular como por los testigos, este bar, su terraza y otros de la zona y que se encuentran en su mayoría ya cerrados, eran fuente constante de ruidos y molestias, sobre todo en horario nocturno.

Por este motivo, la acusación particular fue interponiendo quejas ante el Consistorio, con independencia de quién estuviera a su frente, pero en ninguno de los dos casos obtuvieron respuesta por escrito o se les informó sobre si se había abierto algún expediente.

«Nosotros no teníamos fuerza para hacer nada», justificó su actitud Julián M.N., que se refirió en varias ocasiones a que en esas situaciones era la Guardia Civil la que tenía que tomar cartas en el asunto y que mencionó por primera vez que la localidad no dispone de Policía Local que pueda actuar en estos casos.

Fue el ex alcalde el que insinuó también la mala relación que la acusación particular ha tenido siempre con los propietarios del bar causante de los ruidos y afirmó que «este señor (por la acusación particular) nos quiere volver locos a todos».

Por su parte, el actual alcalde,Francisco H.C. se defendió asegurando que ante el requerimiento del Procurador del Común él sí que pidió «auxilio» a Junta y Diputación pero que, siete meses después de eso, y cuando aún no habían obtenido respuesta, él dejó de ser alcalde, cargo al que años después regresaría, volviendo a recibir quejas por parte del mismo vecino.

Reconoció también el alcalde que las quejas por ruido del vecino se archivaban si no había lugar a denuncia y que no se informaba al denunciante de que se habían archivado.«El nivel de escritos que presentaba este señor era agobiante. Creo que era acoso y derribo contra este establecimiento», argumentó su teoría el acusado que, por cierto, también explicó que durante su mandato se redactó una ordenanza sobre terrazas.

Por otra parte, en la primera de las dos sesiones programadas para este juicio, se habló también sobre el tipo de licencias con las que contaba el establecimiento causante de los ruidos.En este sentido, la acusación particular argumenta que el Consistorio concedió en un primer momento a los propietarios del establecimiento licencia ambiental pese a no tener en ese momento el sistema de extracción de humos pertinente, más adelante hizo lo propio con la licencia de bar de categoría especial, «incompatible con la actividad de restaurante», algo que, defendieron, conocía el alcalde.