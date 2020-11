Comercio anima a aprovechar el 'Black Friday' local

La Federación Abulense de Comercio de la Confederación Abulense de Empresarios ha invitado a los ciudadanos abulenses a que aprovechen las ofertas del Black Friday en el comercio de proximidad.

Yes que este viernes se celebra el llamado Black Friday, una costumbre norteamericana que se celebra normalmente el último viernes del mes de noviembre, y da el pistoletazo de salida a la temporada y las compras navideñas.

En los últimos años se ha ido abriendo hueco en España y también se pueden encontrar múltiples ofertas, descuentos y promociones por esta celebración, que en muchas ocasiones se extienda a toda la semana previa a ese «viernes negro».

Ante este ‘acontecimiento’, desde la Federación de Comercio de Confae se hace una llamada a la población para «apoyar y ayudar a las empresas abulenses, realizando las compras del Black Friday en el comercio local, mucho más en este año en el que el sector se ha visto fuertemente afectado por la situación provocada por la crisis sanitaria».

Según recalcan desde Confae, «en periodos de especial dificultad es momento para echar una mano a tantas familias abulenses que trabajan en el sector comercio de la provincia. Por eso, y para ayudar al futuro de esta tierra en un periodo de muchísima dificultad, es importantísimo apostar decididamente por estos pequeños negocios, en vez de por las grandes plataformas digitales».

Aseguran que «los descuentos y promociones Black Friday que se pueden encontrar estos días en las tiendas abulenses son importantes y el comercio de proximidad en Ávila y provincia cuenta con una amplia gama de productos y un excelente servicio, además de cuidar todas las medidas de seguridad que los empresarios se afanan por extremar desde hace meses»-

De igual modo, precisan que «siempre desde un consumo responsable, esta también es una manera de favorecer la economía y el empleo en la provincia de Ávila y son muchos los que aguardan a que lleguen estas fechas, para ir adelantando las compras navideñas». No hay que olvidar, por último, «el esfuerzo que realiza el sector del comercio de Ávila, no solo por cuidar al máximo las medidas higiénicas, sino por el esfuerzo promocional que realiza, ofreciendo buenos productos a muy buenos precios en estos tiempos», aseguran para concluir.