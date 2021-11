Inés Cantera da el salto a la categoría WorldTour

La abulense Inés Cantera –19 años– correrá en 2022 en la máxima categoría del ciclismo femenino, en la Women´sWorldTour, tras confirmarse de manera oficial su fichaje por el Roland Cogeas Edelweiss Squad suizo, que recientemente solicitaba el salto de categoría, convirtiéndose en el primer equipo helvético en el Women's WorldTour.Y en él estará el próximo 2022 la joven ciclista de Navaluenga en el que es un gran «paso adelante y un importante refuerzo moral» señala la abulense, que hay que recordar que este 2021 era su primer año como ciclista en categoría Sub'23. Un cambio de categoría que realizaba además de la mano del Sopela Women´s Team pero que ni mucho menos se la hizo grande. Todo lo contrario.La de Navaluenga cuajó una gran temporada, aprovechando una oportunidad que ahora da sus frutos.

Fue en el mes de septiembre, coincidiendo con su gran actuación en el Europeo Sub'23, en el que fue la mejor de la SelecciónEspañola, cuando varios equipos llamaron a su puerta. «Supongo que me venían siguiendo desde hacía un tiempo. No fue el único equipo que se interesó en mi. Me llamó algún equipo francés pero tener la oportunidad, con 19 años, de correr el WorldTour era muy importante» valoró en su momento Inés Cantera. A partir de ahora cambia todo, empezando por el propio calendario. «De correr en España y salir a alguna prueba en Francia o Europa, a correr todo el calendario WorldTour que me manden» comenta en un año en el que el nivel de exigencia sube, aunque ello no le asusta. «Es un desafío que afronto con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender y de hacerlo lo mejor posible.De dar todo lo que pueda y devolver al equipo la confianza que han puesto en mi» señala. Una escuadra que mantiene seis de sus corredoras del año pasado – Petra Stiasny (Suiza), Hannah Buch (Alemania), Olga Zabelinskaya (Uzbekistán) y el trío ruso de Diana Klimova, Tamara Dronova y Gulnaz Khatuntseva– y que ya ha confirmado las incorporaciones de la abulense y la ciclista de pista suiza Aline Seitz.

Cambia el calendario pero también cambiará su vida. Estudiante de Diseño y Creación Digital en la Universitat Oberta de Catalunya, ya sabe que por delante tendrá otras obligaciones. «Voy a seguir con la carrera pero de manera más tranquila» señala. «Quiero competir bien y no tener que estar pendiente de ello».Esto es otro nivel.

Un nivel y un listón que pone muy alto la ciclista abulense. «Espero con el paso de los años poder ser la que ha conseguido abrir el camino, animando a otras chicas de Ávila.Sería muy bonito». De momento la puerta la ha abierto de par en par.