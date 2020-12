Cáritas rediseña su atención primaria

Con el objetivo de trabajar para dar una mejor respuesta, y en un año en el que la ayuda a los más necesitados se ha puesto de nuevo en primera línea de la actuación de la Iglesia abulense, Cáritas Diocesana ha rediseñado todo su programa de atención primaria y acogida para poder dar una mejor atención y un servicio más adecuado. Todo con un fin claro: que nadie tenga que pasar ni un solo día sin comer.

Para ello, lo que hasta ahora se conocía como el Economato Social pasa a ser un dispensario, donde se recepcionan todas las donaciones que proceden de empresas de Ávila y de particulares. Junto a ello, las familias atendidas por Cáritas dispondrán también de una tarjeta monedero con la que podrán completar sus compras.

El procedimiento es sencillo. Una familia que solicita ayuda de alimentos a Cáritas lo primero que se va a encontrar es una valoración por parte de las trabajadoras sociales, en función del número de miembros, los ingresos de que dispongan... Tras ello, será derivada al dispensario, donde se le facilitarán los alimentos de los que se dispongan en ese momento gracias a las donaciones. Esa familia podrá completar su compra con la tarjeta monedero en distintos pequeños comercios de Ávila, eligiendo aquellos alimentos que le falten por no estar disponibles en ese momento en el dispensario, así como otros que se adecúen a sus gustos o costumbres culturales.

El actual modelo se basaba en ayudas en especie. Esto hacía que las familias no pudieran elegir, teniendo que adaptar su alimentación a los productos disponibles, sin poder adaptar sus menús según sus propios gustos, costumbres o incluso necesidades de salud. Con ello, se dice desde Cáritas, se estaba corriendo el riesgo de desaprender cuestiones fundamentales como la gestión del dinero, la administración del presupuesto familiar, o incluso la manera de cocinar, lo que conlleva una pérdida de autonomía personal. Por eso es fundamental avanzar en innovación. «La idea que nosotros teníamos era dar un paso más: que las familias puedan elegir. Igual que nosotros podemos comprar libremente en un supermercado y elegir aquellos productos que más nos gusten», explica María Estévez, responsable del Programa de Acogida de Cáritas.

Esta campaña de sensibilización busca también donaciones económicas que puedan ir a parar a esas tarjetas monedero para las familias, para que puedan hacer la compra como los demás. De esta manera, se dignifica ese estigma social que se crea en las familias que acuden en busca de alimentos: no sólo darles la bolsa con comida, sino facilitar que ellos puedan elegir su propia lista de la compra.

comedor social. Junto al cambio en el modo del reparto de alimentos, Cáritas renueva asimismo el programa ,Nadie sin hogar’.

Ester programa proporciona por un lado alojamiento para los sin techo. Y ahora lo hará con la colaboración con distintos hostales abulenses. «La gente que viene de paso de otras ciudades, que no tiene casa ni sitio donde acudir, se derivan a un hostal de la ciudad, al que Cáritas abona ese alojamiento», explica María. En este momento, el perfil de quienes utilizan este programa ha ido evolucionando, y no se trata únicamente de personas sin hogar. «Nos estamos encontrando con familias que, por circunstancias excepcionales, se encuentran sin vivienda en un momento puntual, y a la espera de un recurso mucho más específico, echamos mano de este servicio».

Por otrolado, Cáritas ha puesto en marcha dentro de este programa un comedor social. Hasta ahora, el comedor que gestionaba Cáritas en el albergue de transeúntes era sólo para los que hacían uso de dicho albergue. Pero en estos momentos, se ha abierto ampliamente el abanico y Cáritas está atendiendo a familias vulnerables con menores, e incluso a personas mayores que están esperando una resolución administrativa de su situación de dependencia y no disponen de una red familiar de apoyo que pueda proveerles de comida diaria. No es necesario comer en el propio comedor, sino que se puede llevar la comida a casa.

En definitiva, lo que se pretende con este recurso del comedor social es que las familias no tengan que pasar ni un solo día sin comer. «Aunque para las tarjetas y el accedo al dispensario se tarde un poco más (debido a que se necesita un estudio y valoración previa por parte de los trabajadores sociales), cuando hay una demanda urgente de comida hay que atenderla inmediatamente. No podemos esperar a la cita con el técnico. Así que directamente podemos enviar a estas familias al comedor social», señala María.

Por último,Cáritas también ayuda a hacer la compra a aquellos que, al tener que estar en cuarentena, no pueden salir de su casa.