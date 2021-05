Indeseables 'vecinos'

Pocas son las consecuencias negativas de la terrible crisis que vivimos. Una de ellas la encontramos, sobre todo, en las cabezas de los niños. Y es que la obligatoria distancia social impuesta para evitar contagios, ha hecho que caigan también los contagios que los indeseables piojos y liendres.

Pero, ojo.Eso no quiere decir que hayan desaparecido.Siguen ahí. Y cuando aparecen, son terriblemente molestos y difíciles de erradicar.

Por eso conviene saber todas las herramientas con las que se cuenta. Y en Ávila tenemos ya un centro de salud capilar especializado en la eliminación de piojos y liendres.

Se trata de ‘Yanira sin piojitos’, establecimiento regentado por la peluquera del mismo nombre que es la que nos explica el proceso de vida de los piojos y cómo pueden ser eliminados de forma rápida y segura para los que los sufren, sin utilizar productos químicos, que tanto dañan el cuero cabelludo.

En este centro, avalado por la Asociación Española contra la Pediculosis, conocen bien la pesadilla que supone tener piojos.

«Un piojo puede vivir unos 30 días», dice Yanira, que distingue entre las liendres, las ninfas (las responsables de los picores) y los piojos, que ponen huevos todos los días.

El primer paso es comprobar si existe o no infestación. Porque en la pediculosis existen personas asintomáticas. Personas que por su PH o por su tipo de cuero cabelludo no tienen picores y no se dan cuenta de que tienen piojos. «Además, desde que tienes un piojo hasta que lo sabes pasan 15 días», recalca Yanira, que insiste por eso en la importancia de realizar un buen diagnóstico en este sentido

Después de esa exploración y si existe infestación, se determinan las sesiones que serán necesarias para erradicar el problemas.

La lucha contra los piojos se lleva a cabo en varias fases. La primera es la fase del aspirado. Se realiza con un potente aspirador diseñado especialmente para estos fines y dotado de una liendrera. «Porque los piojos se esconden, así que la aspiradora va pasando por todo el pelo y retira limpiamente el piojo», explica la experta.

En la segunda fase se eliminan las liendres. Y por último, se realiza una minuciosa revisión con una lupa de cinco dioptrías. «Miramos mechón por mechón, pelo por pelo, porque los huevos son muy pequeños y nos podemos dejar ni uno», recalca la peluquera.

Después de eso, y una semana después, se comprueba si sigue habiendo piojos.

Yanira nos explica que todo el mundo puede acudir a realizarse un tratamiento. De hecho, no sólo los niños en edad escolar los padecen.

Los pequeños de las guarderías también los sufren y cada vez más los adolescentes, por culpa de los selfies y la costumbre de juntar las cabezas, Eso, por supuesto, sin hablar de los padres, a los que en muchas ocasiones se los contagian sus hijos. Y atentos. Los piojos no sólo están en periodo escolar.En verano, y ahora estamos a punto de llegar a él, tambien ‘atacan’. De hecho, en el agua de las piscinas pueden llegar a vivir hasta nueve horas, nos dice Yanira, cuyo establecimiento se encuentra en el pasaje de la calle Duque de Alba.