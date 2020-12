Decorando la Navidad

La imagen de la Navidad ya se empieza a ver en Las Navas del Marqués con las primeras decoraciones en las calles. Y parte de estas decoraciones tienen mucho que ver con el VI Concurso de Decoración Navideña ‘Sacamos la Navidad a la Calle’ puesto en marcha por el Ayuntamiento navero como parte de su plan de dinamización. Se trata de un concurso convocado para establecimientos y particulares, con la inscripción abierta hasta el 11 de diciembre, y donde los premios de los particulares, en vales, serán de diez premios de 50 euros, diez premios de 20 euros y 30 de diez euros.

En el caso de los establecimientos hay tres premios de 200, 300 y 500 euros.

Los galardones son importantes, pero desde el Ayuntamiento, la concejala María José del Pozo explica que muchas de las actuaciones de otros años no se podrán poner en marcha dada la situación sanitaria actual pero sí se quiere que el pueblo luzca «lo más bonito posible» con la decoración en las fachadas de las casas y en los comercios y así optar a esos premios en forma de cheque para los particulares y también los establecidos para los comerciantes.

Las decoraciones deberán permanecer al menos entre el 14 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021 y los participantes deberán enviar como mínimo dos fotografías de sus decoraciones hasta el 14 de diciembre de 2020. El resultado de la votación se comunicará el día 8 de enero a través de la página web de Turismo Las Navas y redes sociales. Para elegir a los ganadores, el Ayuntamiento designará un jurado con tres miembros que estudiarán las propuestas en base a los criterios establecidos que son la utilización de elementos naturales, creatividad y complejidad en la elaboración.

En definitiva, lo que se intenta es que la Navidad aunque «sea especial, también sea mágica».

Y parte de esa magia se ve en diferentes aspectos como el Belén del Ayuntamiento que ya luce en un vistoso escenario con sus personajes, decoraciones, iluminación y animación o el mensaje que se prepara para los niños de los Reyes Magos, que no faltarán este año en la localidad.

La concejala explica que lo más importante para ellos es la activación del comercio local con la idea de «regalar ilusión». De ahí la puesta en marcha del plan de dinamización ‘Compra en tu pueblo, regala ilusión’, consistente en un sorteo de vales canjeables en cualquiera de los establecimientos locales adheridos. Por cada diez euros de compra se entrega una papeleta para rellenar los datos y habrá un sorteo de 5.000 euros en premios para gastar en los comercios locales.

La parte social también estará muy presente con una campaña con Cruz Roja y Cáritas para que ningún niño se quede sin juguete.

Además se ha convocado un concurso de belenes con vídeos que se envíen el Ayuntamiento y que también abarca los árboles de Navidad.

Se ha reforzado también la iluminación del pueblo «para que sea lo más alegre posible y no transmitir tristeza» porque en definitiva puede, como se dice desde la localidad navera, que la fiesta no sea como otros años pero entre todos también se puede conseguir no perder la ilusión de esos días.